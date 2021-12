OnePlus Nord CE : 80€ de remise immédiate + écouteurs Buds Z, c’est le bon plan smartphone de jour !

Fnac vous gâte pour Noël avec des promotions incroyables sur les smartphones. Aujourd’hui, on vous parle du bon plan concernant le OnePlus Nord CE 5G. Il profite d’une remise exceptionnelle de 80€ et est accompagné d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Z, le tout pour moins de 300€ ! Foncez car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Une promotion incroyable fait chuter le prix du OnePlus Nord CE 5G

La période de Noël est synonyme de promotions très intéressantes sur les smartphones chez de nombreuses enseignes. Après vous avoir présenté la promotion concernant le Xiaomi Redmi 10 chez Boulanger, on vous propose de vous intéresser à celle concernant le OnePlus Nord CE 5G. Cette fois-ci, c’est chez Fnac qu’il faut se rendre. Vous aurez ainsi la surprise de découvrir que le tout dernier smartphone OnePlus est affiché avec une remise immédiate de 80€ et qu’en plus il est accompagné d’une paire d’écouteurs sans fil à réduction de bruit OnePlus Buds Z Bluetooth Blanc. Ainsi, ce pack est proposé à 299€ au lieu de 379€ ! A ce tarif là, cette promotion ne devrait pas être disponible très longtemps.

Avec le retrait en magasin ou la livraison express, vous devriez encore pouvoir le recevoir pour Noël. Fnac propose également un paiement en plusieurs fois à partir de 74.75€ par mois. Cela peut faciliter le maintien de votre budget en cette période très spéciale. Le petit plus de Noël, un abonnement de 4 mois offert à Deezer Premium ou Famille au choix.

Les caractéristiques clés du OnePlus Nord CE 5G en promotion à moins de 300€

Grâce à cette promotion, ce pack avec le OnePlus Nord CE 5G rejoint facilement notre sélection des cadeaux de Noël à moins de 300€. Découvrez ses principales caractéristiques et laissez-vous convaincre par ses performances. Le Nord CE 5G pèse 170 g et mesure 159.2 x73. 5x7. 9 mm. Au niveau de la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Au niveau de l'affichage, son écran est équipé d'une dalle Amoled avec une définition de 2400 X 1080 px, 6,43 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 750G est épaulé par une RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go. Son SoC possède 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Il utilise la version Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide 30 W. Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photo : le Nord CE 5G est aussi équipé à l'arrière d'un capteur de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.79. L'appareil embarque un module avant d'une résolution de 16 Mpx. Pour ce qui est des vidéos, le portable peut filmer en 4K@30fps, 1080p@30/120fps.