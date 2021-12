Incroyable, jusqu’à 150€ de remise immédiate sur les smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

C’est assez incroyable de voir des remises immédiates allant jusqu’à 150€ pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip 3 ou d’un Galaxy Z Fold 3 sur le site de Samsung. Même après Noël, les promotions sur les smartphones pliants sont encore d’actualité. L’occasion de se faire plaisir avec les modèles les plus haut de gamme du constructeur !

Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 : jusqu’à 150€ de remise immédiate

C’est toujours Noël sur le site e-commerce de Samsung car de nombreux modèles sont toujours en promotion. C’est le cas notamment des deux smartphones pliants, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. Les deux derniers modèles haut de gamme du constructeur profitent chacun d’une belle remise immédiate qui fait chuter leur prix. Avec une remise de 80€, le prix du Galaxy Z Flip 3 5G passe de 1059€ à 979€. Il s’agit du prix pour la version 128Go / 8Go. Les différents coloris profitent de la même promotion.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3, quant à lui, bénéficie d’une remise plus importante. Elle est de 150€ ! Ainsi, vous pouvez l’acheter à 1649€ au lieu de 1799€. Il s’agit du prix de la version 256Go / 12Go. Là aussi les différents coloris sont en promotion.

En effectuant votre achat sur le site de Samsung, vous pouvez profiter des avantages suivants :

Jusqu’à 200€ de bonus reprise sur la reprise de votre ancien appareil

sur la reprise de votre ancien appareil Jusqu’à 150€ remboursés sur les accessoires éligibles

Jusqu’à 10% à 15% de remise sur les Galaxy Watch4, Galaxy Buds Pro ou encore une Tab S7 FE

Votre smartphone protégé pendant un an grâce à l’assurance Samsung Care+ offerte

Le paiement en plusieurs fois sans frais

Livraison en 24h

Retour gratuit

Les caractéristiques clés du Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Trois coloris différents sont proposés pour le Samsung Galaxy Z Fold 3, le noir, l'argent et le vert. Il pèse 271 g et a pour dimensions 158.2 x 67.1 x 16.0 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone avec autonomie longue durée est certifié par la norme IPX8 : il présente une protection contre l'eau. Le smartphone Galaxy Z Fold 3 propose deux écrans, l’écran interne repose sur une dalle AMOLED bord à bord de 7,6 pouces une fois dépliée avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant à l’écran externe, il repose pour sa part, sur une dalle AMOLED de 6,2 pouces en HD+ (2268 x 832 pixels), avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 Hz et 120 Hz.

Sa puce très puissante, Snapdragon 888, est épaulée par une RAM de 12 Go. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Le mobile intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6E. L'appareil est livré sous Android 11. Pour charger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge sans fil et la charge rapide. La batterie de ce smartphone Samsung est dotée de 4 400 mAh de capacité.

Pour les photographes amateurs, le Galaxy Z Fold 3 embarque un module principal d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. L'appareil est aussi équipé à l'avant d'un capteur de 10 Mpx de résolution. Le Galaxy Z Fold 3 vous permettra aussi de filmer vos vidéos en 8K@30 fps.

Les caractéristiques clés du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G est un smartphone avec autonomie longue durée est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes (noir, violet, vert et jaune). Il a un poids de 183 g et mesure 72.2 x 166 x 6.9 mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone appareil photo est certifié par la norme IPX8, une assurance contre l'eau. Son écran principal est doté d'une dalle avec une définition de 2640 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,70 pouces.

Son SoC Snapdragon 888, 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz, est appuyé par une RAM de 8 Go. Quant à la connectivité et au réseau, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6E. L'appareil utilise la version Android 11. Côté endurance, il est alimenté par une batterie de 3 300 mAh de capacité avec charge rapide ou charge sans fil.

Voici quelques infos qui intéresseront les amateurs de photo : le Galaxy Z Flip 3 embarque deux modules photos, un à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 10 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 8K@30 fps.