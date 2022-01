Un rendu réaliste pour le prochain iPhone SE 2022 ?

Alors que les rumeurs se font de plus en plus persistantes concernant la sortie prochaine d’une nouvelle version de l’iPhone SE, le plus abordable des mobiles de la marque à la pomme, une personne déjà l’origine de plusieurs fuites, vient de publier un rendu réaliste de ce qui pourrait bien être le prochain iPhone SE 2022. Mais est-ce vraiment celui-ci ?

L'iPhone SE 2022 se dévoile Pas évident de pronostiquer le design d'un smartphone qui n'est pas encore disponible seulement à partir de quelques informations et dans le meilleur des cas de quelques dessins obtenus sous le manteau. C'est pourtant ce à quoi se risque certaines personnes qui sont ensuite à l'origine d'une fuite bien trouvée ou au contraire d'avoir visé à côté. L'une des dernières en date est celle publiée par David Kowalski, un pronostiqueur qui a un bilan plutôt mitigé. Il signe un rendu de ce qui pourrait bien être le futur iPhone SE 2022 sauf que les visuels qu'il met en ligne proposent des formes qui sont en contradiction avec certaines rumeurs parmi les plus insistantes du prochain mobile d'Apple. Un rendu vraiment réaliste ? En effet, les rendus de David Kowalski montrent clairement une partie arrière qui serait similaire à l'actuel iPhone SE mais la partie avant est bien plus proche d'un iPhone XR que d'un iPhone 8 pourtant modèle comme étant pressenti pour servir d'inspiration au futur iPhone SE 2022. En façade, toujours, le visuel présenté présente une encoche, ce qui est contredit par presque toutes les précédentes rumeurs à son sujet misant sur un design finalement quasiment inchangé par rapport à l'iPhone 8. Un écran de 5,69 pouces serait installé à l'avant, toujours selon David Kowalski, ce qui est assez loin de l'écran de 4,7 pouces pourtant attendu par plusieurs autres personnes.

Plusieurs rumeurs font état d'un passage à un design de type iPhone XR mais cela serait plutôt pour le modèle prochain, soit prévu pour être commercialisé en 2024, comme le veut le calendrier de sortie des iPhone SE, soit tous les deux ans. Il est donc possible que le visuel présenté par David Kowalski soit plutôt celui de l'iPhone SE 2024 que celui de l'iPhone SE 2022. La présentation de l'iPhone SE 2022 est attendue pour le mois de mars, ou au plus tard, courant avril. Il pourrait disposer de la puce Apple A15 Bionic avec 3 Go de mémoire vive et un seul capteur photo installé à l'arrière.