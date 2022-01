Le prochain smartphone Motorola pourrait avoir des caractéristiques techniques folles

Cela fait quelques années maintenant que la marque Motorola n’a pas occupé le devant de la scène sur le marché de la téléphonie mobile. La faute à des appareils conventionnels, sans réelle originalité et qui ont bien du mal à se distinguer des autres. Début 2020, Motorola a présenté le Edge+ qui marque une certaine rupture et la société pourrait aller plus loin cette année avec un futur smartphone qui semble avoir des caractéristiques techniques des plus folles.

Si les smartphones Motorola manquaient d’un peu de saveur ou d’originalité, depuis le Edge+ et les récents Edge20, ce n’est plus tellement le cas, les mobiles arrivant à proposer des fonctionnalités intéressantes, des composants pouvant rivaliser avec la concurrence et un design amélioré. D’après le site allemand TechnikNews, il semble que Motorola soit actuellement en train de travailler sur un smartphone haut de gamme qui pourrait tenir la dragée aux meilleurs téléphones mobiles du marché présent et à venir. Cet appareil porte le nom de code « Frontier ». Le futur smartphone Motorola Frontier, dont le nom commercial devrait changer, pourrait profiter d’un capteur photo à l’arrière de 200 mégapixels. Celui-ci serait signé Samsung et il a été présenté l’année dernière. Pour l’aider dans sa tâche, ce capteur serait accompagné d’un objectif de 50 mégapixels pour les prises de vue ultra grand-angle et il y aurait aussi un dernier capteur de 12 mégapixels, celui-ci avec une fonction téléobjectif ce qui permettrait de zoomer optiquement sans perte de qualité. Pour les selfies, il se murmure que le mobile embarquerait le capteur de 60 mégapixels du Motorola Edge X30. Un processeur à venir pour le futur haut de gamme Motorola Si le site TechnikNews ne précise pas la capacité de la batterie, il pense savoir que le futur Motorola Frontier pourrait supporter une charge à 125 watts en mode filaire et pourrait monter jusqu’à 50 watts sans fil, comme le OnePlus 9 Pro, par exemple. Son écran s’appuierait sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, comme les récents Motorola Edge20. Enfin, en ce qui concerne les performances, toujours d’après la même source, il semble que Motorola envisage d’intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon SM8475. Gravé en 4nm, celui-ci n’a pas encore été annoncé officiellement et devrait succéder à l’actuel Snapdragon 8 Gen 1 dont seulement quelques mobiles sont équipés pour le moment. Si cela se confirme, cela signifie que le futur Motorola Frontier offrirait des performances jamais atteintes, mais aussi qu’il n’est pas près de sortir devant attendre la réelle disponibilité du processeur qui pourrait intervenir au cours du deuxième semestre 2022. Avec une telle configuration, le smartphone serait incroyablement puissant et proposerait une fiche technique très haut de gamme, restera à en connaître le prix pour savoir s’il peut réellement concurrencer les grandes marques bien installées. Xiaomi 11T acheter au meilleur prix Rakuten

426,55 € Rakuten

Fnac Marketplace 451,00 € acheter Fnac Marketplace

Boulanger 499,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Apple iPhone 13 acheter au meilleur prix Rakuten

799,99 € Rakuten

Amazon 907,00 € acheter Amazon

Amazon Marketplace 907,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix