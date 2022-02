C’est officiel, Hasselblad est partenaire de la marque Oppo pour des photos toujours plus belles

C’est par la voie d’un communiqué que les marques Oppo et Hasselblad viennent officiellement d’annoncer la mise en place d’un partenaire d’une durée de 3 ans. L’objectif est de co-développer des technologies de pointe pour la photo qui seront intégrées dans les prochaines séries de smartphones Find X.

La société Hasselbald est spécialisée dans les optiques photographiques et était partenaire de la marque OnePlus depuis quelques années maintenant. La première aidant la deuxième à produire des photos toujours plus belles notamment en optimisant le rendu des couleurs par différents traitements logiciels avant, in fine, d’attaquer la partie matérielle pour la conception d’optiques limitant les artefacts, par exemple. Mais OnePlus s’est furieusement rapproché de la marque Oppo ces derniers temps à tel point qu’on parle de l’intégration du système ColorOS sur les mobiles OnePlus à la place d’OxygenOS sauf peut-être sur certains marchés. En outre, les ressources en recherche et développement de OnePlus et Oppo ont été combinées afin d’optimiser leur efficacité en vue d’une expérience utilisateur la plus aboutie possible.

Le partenariat OnePlus X Hasselblad devient Oppo X Hasselblad

Oppo a ainsi annoncé que les avancées réalisées dans le cadre du partenariat entre OnePlus et Hasselblad vont permettre à Oppo d’élever cette opération stratégique. Pete Lau, à la tête de OnePlus, a déclaré à ce sujet : « Après le succès de la collaboration entre OnePlus et Hasselblad au cours de l’année passée, nous sommes heureux de voir ce partenariat entrer dans une nouvelle phase pour permettre à davantage d’utilisateurs de profiter de la légendaire expérience d’imagerie Hasselblad », déclare Pete Lau, Chief Product Officer. « La performance des appareils dans le domaine de la couleur a toujours été une priorité pour OPPO et fait partie de l’ADN d’Hasselblad. Nous nous réjouissons de pouvoir explorer ensemble l’avenir d’OPPO Hasselblad Camera for Mobile. »

Hasselblad est connue pour avoir fourni l’optique qui a pris la première photo sur la Lune. Pour officialiser leur partenariat, Oppo et Hasselblad ont publié une photo de ce qui semble être le « premier pas d’un smartphone sur la Lune ».

À quoi faut-il s’attendre ?

Jusqu’ici les capacités photographiques des smartphones étaient déjà à saluer mais il semble qu’un autre niveau soit envisagé notamment pour les prochaines séries dont la Find X5 est attendue pour la fin du mois de février. Le partenariat a été conclu pour une durée de 3 ans. Les smartphones de la série Find X5 devraient profiter des avancées technologiques réalisées ainsi que de l’intégration du premier processeur d’image développé en interne, la puce MariSilicon X qui doit optimiser les flux pris par les différents capteurs afin de sublimer les prises de vue. Ainsi, le Find X5 Pro mais aussi le Find X5 sont attendus avec ce processeur et une optimisation Hasselbald. Pour les capteurs, les deux smartphones sont pressentis pour profiter de deux capteurs photo stabilisés Sony IMX766 de 50 mégapixels accompagnés d’un troisième capteur de 13 mégapixels capable de zoomer de manière hybride en 5x et numérique en 20x. Nous devrions bientôt avoir la confirmation de ces éléments et pouvoir aussi, espérons-le, les tester pour voir ce qu’ils valent.