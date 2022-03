La série de smartphones Xiaomi 12 sera présenté le 15 mars pour les marchés hors de Chine

Fin décembre 2021, la marque Xiaomi a dévoilé officiellement les nouveaux smartphones haut de gamme, Xiaomi 12 Series mais uniquement disponible pour le marché chinois jusqu’ici. Nous attendions sa présentation pour les autres pays et la date du 15 mars annoncera l’arrivée de cette série sur la scène internationale.

Alors que le Mobile World Congress de Barcelone est l’occasion pour les fabricants de dévoiler leurs nouveautés, avec la situation sanitaire parfois incertaine, certaines marques ont décidé de faire des événements à côté. Ainsi, Xiaomi a laissé la parole à sa marque Poco pour mettre en avant les Poco M4 Pro et Poco X4 Pro. Elle pourrait toutefois prochainement la reprendre à la faveur d’une présentation qui aura lieu le 15 mars. Cet événement en ligne annoncera l’arrivée de la série des smartphones haut de gamme Xiaomi 12 Series en Europe et dans d’autres régions du monde étant donné que, pour le moment, les mobiles ne sont disponibles qu’en Chine. Nous ne savons pas encore si les modèles présentés fin décembre seront tous disponibles chez nous et il est même possible que d’autres déclinaisons soient officialisées à ce moment.

Quelles caractéristiques techniques pour la série Xiaomi 12

Normalement, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro doivent arriver avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ils seront dotés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels mais avec un capteur plus important sur la version Pro qui embarque aussi deux autres objectifs de 50 mégapixels alors que la version Xiaomi 12 doit disposer d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels et d’un autre de 5 mégapixels. Tous les deux profitent d’un module de 32 mégapixels pour se prendre en selfie. Leur écran est AMOLED sur 6,28 pouces pour le Xiaomi 12 et 6,73 pouces pour le Xiaomi 12 Pro avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, comme les iPhone.

Les prix sont pour le moment inconnus mais certains pensent que le Xiaomi 12 Pro pourrait être annoncé entre 1000 et 1200 € alors que la version classique Xiaomi 12 serait proposé entre 800 et 900 €. Si une autre version est présentée, elle sera plus abordable encore.