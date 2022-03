iPhone SE 2022 contre iPhone SE 2020 : quelles différences ?

Le successeur abordable de l’iPhone SE 2020 est désormais officiel et sera disponible dans les prochains jours. Mais quelles sont les différences entre l’iPhone SE 2022 et l’iPhone SE 2020, voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à y voir plus clair et si cela vaut le coup de passer au nouveau modèle.

Esthétiquement, il est extrêmement difficile de distinguer l’iPhone SE 2022 de l’iPhone SE 2020. En effet, le nouveau modèle reprend exactement le design de son prédécesseur dans un format tout aussi compact. Ses dimensions sont quasiment les mêmes : 138,4 mm de haut contre 138,8 mm précédemment, 67,3 mm de large et 7,3 mm d’épaisseur pour les deux smartphones. La version 2022 est toutefois très légèrement moins lourde affichant un poids de 144 grammes contre 148 grammes pour la version 2020.

Une question de processeur et peut-être aussi de batterie

La grande différence entre les deux smartphones réside dans le fait que l’iPhone SE 2022 soit doté de la puce Apple A15 Bionic, comme les iPhone 13 alors qu’il y a un processeur Apple A13 Bionic dans l’iPhone SE 2020, moins performant. Ils sont tous les deux associés à 4 Go de mémoire vive et proposent des espaces de stockage équivalents, d’un minimum de 64, 128 ou 256 Go.

L’iPhone SE 2022 est donc bien plus puissant que son prédécesseur et il apporte également la compatibilité avec les réseaux de télécommunication 5G alors que l’iPhone SE 2020 est limité à la 4G. Tous les deux offrent du Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC. L’autre différence significative, d’après Apple, c’est la batterie embarquée sur l’iPhone SE 2022 qui proposerait une meilleure autonomie sans plus de précision de la part du fabricant. On peut donc raisonnablement s’atteindre à pouvoir utiliser plus longtemps la version 2022 que la 2020.

Les autres composants sont identiques entre les deux appareils puisque l’iPhone SE 2022 dispose du même écran LCD de 4,7 pouces à 60 Hz que l’iPhone SE 2020, la même possibilité de reconnaissance de l’empreinte digitale sur la touche dédiée Touch ID et aussi, pour la partie photo, le même capteur de 12 mégapixels à l’arrière et de 7 mégapixels à l’avant. On peut cependant espérer que la version 2022 produise des clichés plus réussis notamment grâce à des optimisations logicielles par rapport aux photos réalisées avec l’iPhone SE 2020. L’iPhone SE 2022 est proposé en trois coloris : noir, blanc ou rouge, comme le précédent.