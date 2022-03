Samsung travaillerait sur un smartphone pliant façon origami avec une double charnière

Beaucoup de fabricants de smartphones croient au format pliant pour l’avenir des smartphones. Actuellement, Samsung commercialise deux modèles, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 mais il semble que la marque travaille à la conception d’un nouveau modèle utilisant une double charnière proposant à la fois un pliage horizontal et vertical.

Ce n’est pas une nouveauté, plusieurs marques de smartphones travaillent actuellement sur de futurs modèles pliants. Samsung commercialise déjà le Galaxy Z Fold3 qui se plie selon un axe vertical et le Galaxy Z Flip3 qui utilise l’axe horizontal pour déployer un large écran tout en hauteur. Plusieurs rumeurs font état de la présence, pour le Galaxy Z Fold4 d’un emplacement pour le stylet avec lequel il est compatible, comme le Galaxy S22 Ultra et disposerait d’une nouvelle puce pour fonctionner encore plus rapidement que son prédécesseur.

Une source fiable pense que Samsung travaille sur un mobile qui se plie dans les deux sens

L’analyste Dohyun Kim, qui a notamment publié des informations se révélant particulièrement pertinentes concernant les caractéristiques des smartphones de la série Galaxy S22 de Samsung avant la présentation officielle, vient de se rapprocher de l’équipe du site LetsGoDigital afin d’établir le rendu réaliste de ce qui pourrait bien être l’un des prochains smartphones pliants du fabricant sud-coréen.

Des images ont ainsi pu être conceptualisées selon les informations de Dohyun Kim. Il en ressort que le mobile envisagé utiliserait à la fois une charnière horizontale mais aussi une autre verticale. Il aurait des dimensions légèrement plus importantes que l’actuel Galaxy Z Fold3. En outre, le géant sud-coréen serait en train de travailler sur une surcouche logicielle spécifique pour les smartphones pliants.

Il n’est absolument pas certain que ce smartphone voie le jour mais notons que Samsung mise tout de même assez gros sur les mobiles pliants et que si ce n’est pas ce modèle, le constructeur devrait prochainement nous proposer d’autres formes dont nous pourrions voir des exemplaires commercialisables d’ici l’année prochaine. Lors du CES de Las Vegas qui s’est déroulé en janvier dernier aux Etats-Unis, Samsung a notamment pu faire la démonstration de plusieurs prototypes à plusieurs volets et même des mobiles avec des écrans déroulants.

