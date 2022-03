OnePlus se prépare à inonder le marché avec plusieurs nouveaux smartphones prévus pour 2022

La marque OnePlus était en perte de vitesse ces derniers mois mais il semble qu’un nouveau vent soufflé par Oppo lui permette de proposer de nombreux nouveaux modèles qui seront commercialisés cette année. La feuille de route OnePlus pour 2022 a fuité et six nouveaux smartphones sont ainsi prévus.

OnePlus s’est particulièrement rapproché de Oppo ces derniers mois à tel point que la première marque était présente sur le stand de la deuxième lors du salon du MWC à Barcelone en février dernier. Lors d’une réunion technique avec les responsables Oppo, ceux-ci nous ont confié que la prochaine technologie de pointe développée par Oppo, le chargement rapide à 150 watts serait intégré sur le prochain OnePlus. Il s’agit du OnePlus Nord 3 dont la commercialisation ne devrait plus tarder.

Quatre nouveaux smartphones officialisés avant l’été

Selon une rumeur venant une personne plutôt fiable, OnePlus devrait présenter 6 nouveaux modèles d’ici à la fin du mois de septembre alors que jusqu’ici la marque ne proposait que 3 à 4 modèles par an. Le premier d’entre eux sera le OnePlus 10 Pro qui a été déjà officialisé en janvier dernier pour le marché chinois et dont nous attendons la présentation officielle pour les autres marchés mondiaux d’ici peu. Ensuite, courant avril, le OnePlus Nord CE 2 Lite devrait devenir officiel. Fin avril ou au début du mois de mai, cela devrait être le tour du OnePlus Nord 2T d’être dévoilé. En mai, toujours d’après la rumeur, le OnePlus 10R sera annoncé.

Ce n’est qu’en juillet que le OnePlus Nord 3 est attendu. Attention, certaines sources disent qu’il pourrait porter le nom de OnePlus Nord Pro sur certains marchés. Enfin, courant septembre, le modèle le plus haut de gamme pour la marque, le OnePlus 10 Ultra ou OnePlus 10 Pro Plus pourrait être officialisé. Avec tous ces modèles, OnePlus entend bien occuper le terrain à la fois médiatique mais aussi en boutique pour relancer ses ventes. Au fil du temps et des mois, nous verrons si cette feuille de route est effectivement la bonne ou pas.