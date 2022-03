Le design du prochain OnePlus Nord CE 2 Lite fuite avec des bords plats et un lecteur d’empreinte sur le profil

La marque OnePlus semble avoir des projets de mettre un grand nombre de modèles de smartphones sur le marché cette année et l’un des prochains devrait être le Nord CE 2 Lite dont le design aurait été repéré donnant lieu à des rendus 3D particulièrement réalistes mettant en avant des bords plats et un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté. En voici tous les détails.

Selon plusieurs sources, la marque OnePlus s’apprête à proposer plusieurs nouveaux smartphones pour cette année. Nous attendons tous les détails de la commercialisation du plus haut de gamme, le OnePlus 10 Pro dont la présentation officielle pour le marché mondial est prévue le 31 mars. Le prochain sur la liste serait le OnePlus Nord CE 2 Lite. Il s’agit d’une version moins bien lotie que le récent OnePlus Nord CE 2.

Quel design pour le OnePlus Nord CE 2 Lite ?

Selon la source publiée par le site 91mobiles.com, le OnePlus Nord CE 2 Lite proposerait un dos en plastique brillant avec des bords latéraux légèrement incurvés aux extrémités pour finir à plat. Il y aurait un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche, comme la quasi-totalité des smartphones. Celui-ci abriterait deux grands capteurs, un plus petit et un flash LED, juste en dessous du troisième. On les imagine montés sur une plaque dépassant légèrement du reste du dos du mobile.

Pour le reste du design, on peut voir sur les images publiées sur le site que le smartphone aurait des profils plats. Le côté gauche accueillerait les boutons de volume et l’emplacement pour les cartes SIM. Sur la tranche inférieure, il y aurait le port USB-C, un haut-parleur et une prise audio pour brancher un casque. Contrairement aux modèles actuels de OnePlus, le Nord CE 2 Lite n’aurait pas de bouton poussoir pour mettre en sourdine, pourtant un signe distinctif et apprécié pour cette marque de fabrique de OnePlus.

Les caractéristiques techniques attendues

Concernant la fiche technique, les informations non officielles que nous avons pu voir font état de la présence d’un écran FHD+ de 6,58 pouces supportant la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 695 compatible 5G associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage interne avec différentes déclinaisons dont un modèle avec 6 Go de RAM. Il y aurait un capteur principal de 64 mégapixels installé à l’arrière pour prendre des photos. Il serait accompagné de deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun dont un serait monochrome. Pour les selfies, il faudrait compter sur un capteur de 16 mégapixels. Le mobile serait animé par une batterie de 5000 mAh avec support de la charge à 33 watts.