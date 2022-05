Honor présente le Honor Magic4 Lite 5G, un smartphone d’entrée/milieu de gamme avec un écran géant à partir 349 €

La marque Honor continue d’étoffer son catalogue de smartphones à l’international avec l’arrivée sur le marché du nouveau modèle Magic4 Lite 5G. Capable d’utiliser les réseaux 5G, il profite également d’un très grand écran de 6,81 pouces et d’une charge rapide. Le fabricant annonce aussi l’arrivée d’une version 4G du Magic4 Lite. En voici tous les détails.

Pendant le salon du MWC de Barcelone, la marque Honor a organisé un évènement pour présenter les smartphones Magic4 et Magic4 Pro. Un petit nouveau vient les rejoindre, le Magic4 Lite 5G. Celui-ci se positionne en modèle d’entrée/milieu de gamme embarquant des composants sélectionnés avec soin pour, selon Honor, proposer un smartphone polyvalent abordable. Effectivement, le Honor Magic4 Lite 5G est proposé à partir de 349 € avec même une offre de lancement chez certains revendeurs qui offre 30 € de réduction.

Les codes du design des autres Magic4

Le nouveau smartphone Honor Magic4 Lite est décliné en noir, argent ou bleu. Il reprend le code de l'îlot des capteurs photo au dos qui sont tous inscrits dans un large cercle, comme les modèles Magic4 et Magic4 Pro. Le bouton de mise en veille accueille le lecteur d’empreinte digitale, sur le profil droit où on trouve également le bouton pour gérer le volume. Le smartphone a une épaisseur de 8,05 mm pour un poids de 189 grammes. Il est équipé d’un très grand écran de 6,81 pouces ce qui en fait l’un des plus grands du marché et qui fait la même taille que celui du Magic4 et du Magic4 Pro. Il utilise une dalle LCD contre de l’AMOLED pour les Magic4 et Magic4 Pro. L’écran du Magic4 Lite 5G affiche une définition de 1080x2388 pixels et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif, c’est-à-dire qu’elle s’adapte automatiquement à l’application pour s’ajuster, moins consommer d’énergie tout en offrant une bonne fluidité en cas de défilement de pages, par exemple.

Un bon chipset et une configuration photo à minima

Le mobile Honor Magic4 embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 695 déjà largement utilisé par les autres fabricants. Il est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive avec une fonction RAM Turbo qui permet de puiser dans la mémoire de stockage disponible pour plus de vélocité et de meilleures performances surtout lorsqu’un grand nombre d’applications sont ouvertes. Pour les photos, à l’arrière, on peut compter sur la présence de trois capteurs. Le module principal est un objectif de 48 mégapixels ouvrant à f/1.8. Il est accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels aussi. Le capteur frontal dispose de 16 mégapixels. L’appareil est capable de filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde. L’application pour prendre des photos permet d’utiliser le mode Dual-View captant simultanément ce qui se passe devant et derrière l’appareil et on peut également compter sur le mode Micro Movie qui permet d’assembler automatiquement les séquences vidéo filmées sans utiliser d’applications tierces.

Le Honor Magic4 Lite 5G embarque une batterie d’une capacité de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts permettant, selon Honor de gagner 50% de charge en seulement 15 minutes.

Le nouveau smartphone Honor Magic4 est disponible pour 349 € avec une offre de lancement chez certains revendeurs permettant de profiter d’une réduction de 30 €.

Honor Magic4 Lite version 4G bientôt disponible aussi

Parallèlement, pour toucher un public aussi large que possible, la marque Honor proposera à partir du 23 mai 2022, le Honor Magic4 Lite (tout court). Celui-ci propose un accès à la 4G. Il est équipé d’un écran LCD de 6,81 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, d’une batterie de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts, la fonction RAM Turbo et une partie photo intéressante puisque la configuration utilisée est de 64+8+2+2 mégapixels, donc avec un capteur ultra grand-angle absent sur la version 5G. Il a les mêmes dimensions que cette dernière et profite du processeur Qualcomm Snapdragon 680 pour fonctionner, chipset que l’on trouve également sur le Honor X8. Le nouveau smartphone Honor Magic4 Lite sera décliné en noir et disponible pour 299 € à partir du 23 mai.