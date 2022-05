Prise en main rapide du smartphone Oppo Reno7 : un design digne d’un haut de gamme et une fonction microscope

Le smartphone Oppo Reno7 vient étoffer la gamme des produits de la marque chinoise reprenant les mêmes codes que ces prédécesseurs, à savoir un focus particulier sur le design, mais également sur la photo. Exclusivement vendu en ligne, il propose une fiche technique intéressante avec un capteur photo de 64 mégapixels, un objectif microscope et un capteur frontal digne d’un haut de gamme. Nous avons pu le prendre en main rapidement et voici nos premières impressions à son sujet.

Officialisé depuis quelques jours, le nouveau smartphone Oppo Reno7 vient donc succéder au Reno6. Par rapport au précédent modèle et aux autres mobiles de la marque, l’une de ces particularités, c’est qu’il est vendu exclusivement sur des sites d’e-commerce, ce qui signifie que vous ne le trouverez pas en boutique. Comme évoqué en introduction, il reprend les codes de la série Reno, c’est-à-dire qu’il profite d’un design assez remarquable et qu’il met également en avant ses capacités photo.

Un design très agréable

Le design du Reno7 est effectivement particulièrement réussi, selon nous. L’appareil est décliné en noir, mais aussi proposé, exclusivement sur le site Amazon, en finition orange. C’est celle-ci que nous avons pu essayer rapidement. Si la version noire profite d’une coque en polymère avec une finition Oppo Glow (brillante), la version orange est beaucoup plus originale puisqu’elle bénéficie d’un revêtement en similicuir conçu à base de fibre de verre. Le dos est texturé, comme du cuir d’où l’appellation de « similicuir ». Il propose un toucher extrêmement agréable qui permet de conférer au smartphone une certaine classe, voire de luxe, comme en son temps le Find X2 Pro, avec du simili cuir végétal, cette fois. Oppo nous dit avoir procédé à de très nombreux tests de résistance aux frottements afin de s’assurer de la durabilité du matériau et semble assez sûr de son coup. Cette texture permet d’éviter les traces de doigts et permet une bonne prise en main puisque l’appareil ne glisse absolument pas ce qui pourrait plus arriver avec l’autre finition. Cette dernière est très légèrement plus fine que la version simili cuir orange puisqu’elle fait 7,49 mm contre 7,54 mm. Les deux restent moins épaisses que les iPhone 13 qui font 7,65 mm de profil.

Les profils, justement, du Oppo Reno7 sont plats, un peu comme ceux des mobiles de la marque à la pomme. Le dos ne revient sur les bords proposant une arrête pourtant agréable au toucher, car légèrement biseautée pour assurer une bonne prise en main. À l’avant, c’est un peu pareil puisque l’écran est totalement plat là où certains modèles, plus haut de gamme, proposent souvent une surface d’affichage incurvée comme pour mieux se fondre avec les extrémités latérales.

L’îlot des capteurs photo, dans le dos

Revenons un instant sur la partie arrière du smartphone, car nous n’avons pas évoqué son îlot de capteurs photo. Il est installé dans le coin supérieur à gauche, comme la quasi-totalité des smartphones aujourd’hui. Les capteurs sont intégrés au sein d’une plaque qui dépasse assez sérieusement du reste du dos, d’environ 1 mm. La plaque semble divisée en deux parties. La première propose un fond doré avec deux capteurs. Il y a le module principal non stabilisé optiquement à 6 lentilles qui ouvre à f/1.7. Juste en dessous, il y a un second capteur qui fait office de microscope comme sur le Oppo Find X3 Pro et le realme GT 2 Pro. Il peut grossir à 15x ou 30x. Il est cerclé d’une lumière afin d’avoir de bonnes conditions de visualisation des éléments extrêmement petits. La lumière peut également servir d’alerte en cas de notification. En effet, elle s’anime d’une respiration lente lorsqu’un nouveau message arrive, s’allume en continu lorsque la batterie est en train d’être rechargée, etc. Ainsi, en posant le mobile face retournée contre une table ou un bureau, l’utilisateur est alerté de l’arrivée d’une nouvelle notification. Cela peut être très pratique. Sinon écran visible, on peut aussi activer la fonction d’éclairage des bords de la surface d’affichage (en bleu, rouge ou orange) qui permet d’être alerté en cas d’arrivée d’une nouvelle notification.

L’autre partie de la plaque des capteurs est sur fond noir. Elle comprend le troisième capteur, un 2 mégapixels qui est là pour optimiser les portraits grâce à sa capacité à calculer les profondeurs de champ.

Enfin, notez également la présence d’un flash. Pour finir avec les caractéristiques photo du Reno7, sachez qu’il embarque à l’avant, le même capteur que le modèle haut de gamme Find X5 Pro, soit un module de 32 mégapixels, un Sony IMX709 qui bénéficie d’une matrice RGBW qui doit, selon Oppo, permettre d’augmenter la quantité de lumière et ainsi de rendre les images plus lumineuses et plus claires. Cela permet également de réduire le bruit sur les photos produites. Selon Oppo, les résultats devraient être au moins équivalents à ceux obtenus avec la série précédente tout en profitant d’une optimisation du traitement d’images afin d'obtenir un détourage plus précis des sujets au premier plan et plus d’effet de texture notamment sur les portraits pris de nuit avec des lumières en arrière-plan donnant un effet style reflex.

En faisant le tour du Reno7

Si on fait le tour du smartphone, on est étonné par sa finesse et l’agréable prise en main qu’il procure. Sur le profil droit, il y a seulement le bouton de mise en veille. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran, à 1,5 cm du bord inférieur, une position que nous trouvons trop basse. Sur le profil gauche, il y a le tiroir à cartes SIM et un double bouton pour gérer le volume. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a un port audio jack pour brancher un casque, un port USB-C et un haut-parleur. On ne voit pas les antennes tout autour du mobile, ce qui signifie que le châssis est en plastique laissant passer les ondes.

L’écran du Reno7 mesure 6,43 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED supportant le format HDR10+, utile pour profiter des médias, notamment en streaming, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Ses bords sont assez fins sauf au niveau de son menton qui est environ deux fois plus épais que les autres. Le capteur photo frontal est installé dans le coin supérieur à gauche.

Une interface fluide et une fonction microscope

Allumé, on retrouve l’interface Android 12 avec la surcouche ColorOS 12 développée par la marque. On remarque immédiatement les applications préinstallées. Un petit tour dans l’application Appareil photo nous permet de voir que l’interface est identique à celle des autres mobiles de la marque. Plusieurs modes sont immédiatement accessibles et d’autres sont regroupés au sein du menu Plus, disponible totalement à droite. On y trouve notamment le mode Microscope (que l’on peut ajouter aux autres déjà disponibles sur l’interface principale de l’application). Celui-ci permet de grossir à 15x ou à 30x (le realme GT 2 Pro permet 20x ou 40x alors que le Oppo Find X3 Pro permet 30x ou 60x). Ludique, une règle microscopique s’affiche au centre de l’image pour avoir une notion de la taille des éléments qu’on voit à l’écran. Il est possible de désactiver la règle pour y voir plus clair.

Il nous faudra passer un peu plus de temps avec le Reno7 afin de savoir ce dont il est vraiment capable en production de photos, mais les premiers clichés que nous avons pu prendre sont plutôt satisfaisants. Idem pour les performances générales et le ressenti du mobile que nous ne manquerons pas de tester complètement afin de vous livrer un avis aussi détaillé que possible.