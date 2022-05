Les formes du prochain Google Pixel 7 Pro connues grâce à un accessoiriste

Le nouveau smartphone Google Pixel 7 Pro devrait être officialisé à l’automne mais ses formes pourraient bien être déjà dévoilées à la faveur de plusieurs photos de ses coques conçues par un accessoiriste peu discret. En voici tous les détails.

Avant d’officialiser un nouveau smartphone, les marques proposent à leur partenaire accessoiriste des appareils factices qui permettent de prendre les mesures externes afin de pouvoir concevoir des coques de protection, par exemple. Normalement, cela doit se faire en toute discrétion pour ne pas dévoiler les formes des mobiles avant la présentation officielle. Mais parfois, il y a des fuites et c’est justement le cas pour le Pixel 7 Pro. Comme évoqué un peu plus tôt dans l’année, le Pixel 7 Pro devrait reprendre les grandes lignes de son prédécesseur, le Pixel 6 Pro actuellement dans le commerce.

De très légères différences

La grande barre au dos qui intègre les capteurs photo et qui occupe toute la largeur de l’appareil sera reprise. Les coques de protection présentées laissent juste assez de place pour les trois objectifs photo et le flash. Il y aura toujours deux coloris à l’arrière mais cette fois, les différences pourraient être plus marquées que sur le précédent modèle. La face avant de l’appareil montre un écran légèrement incurvé. Les boutons sont installés sur le profil droit du smartphone.

Les caractéristiques techniques attendues pour le Pixel 7 Pro de Google

Sinon, concernant la fiche technique du Pixel 7 Pro, le mobile est envisagé avec un écran de 6,7 pouces AMOLED 120 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels et un lecteur d’empreinte digitale. Il mesurerait 163x76,6 mm pour un profil de 8,7 mm ce qui est assez épais. L’appareil pourrait embarquer trois capteurs de 50+48+12 mégapixels avec un téléobjectif et des améliorations logicielles développées par Google. Il devrait être animé par la seconde génération de chipset Google Tensor fabriquée par Samsung. Il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle et pour affiner ces rumeurs.