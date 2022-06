Le OnePlus 10T 5G, prochain modèle phare à venir pour la marque chinoise ?

Normalement, sauf imprévu, les stratégies commerciales des marques sont très bien organisées et suivent des schémas logiques et économiques. OnePlus propose deux modèles flagships par an depuis quelques années maintenant et après le OnePlus 10 Pro, nous pouvons nous demander quel sera le deuxième produit phare. Selon une personne très bien renseignée, il s’agirait du OnePlus 10T 5G.

L’intervenant en question est Max Jambor qui est à l’origine de plusieurs rumeurs concernant les produits technologiques et qui se sont avérées exactes et empreint d’un palmarès impressionnant sur les fuites qu’il a pu mettre en évidence. Ce pronostiqueur vient de publier un message sur le réseau social Twitter. Celui-ci n’est pas très détaillé mais indique de manière claire et précise que le nom du prochain flagship de la marque OnePlus sera le OnePlus 10T 5G. Un message et deux débats relancés C’est un petit coup de tonnerre qui vient d’être donné sur Twitter au sujet du prochain fer de lance de OnePlus s’il s’avère exact. En effet, beaucoup pensaient que le prochain flagship de la marque porterait le nom de OnePlus 10 Ultra. Une bonne partie de sa fiche technique semblait avoir été percée à jour un peu plus tôt dans l’année. À quel appareil seraient alors attribuées les spécifications techniques envisagées ? Sont-elles celles du OnePlus 10T 5G, d’un autre appareil ou sont-elles tout simplement totalement fausses ? L’autre information que l’on peut tirer de ce tweet, s’il est vérifié, est le fait qu’il s’agit du retour de la série des T chez OnePlus. Ceux-ci pourraient alors être les versions les plus performantes profitant ainsi du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dont OnePlus n’a pas caché son intention de l’intégrer dans son prochain flagship. Rappelons que le OnePlus 9T n’est jamais sorti malgré le fait que plusieurs rumeurs se faisaient entendre un peu plutôt avant l’annonce officielle de l’absence de ce modèle sur le marché. Avec le OnePlus 10T 5G, la marque renouerait avec sa traditionnelle feuille de route qui paraissait moins ambitieuse en fin d’année dernière et qui, finalement n’est pas si moribonde que cela étant donné que la marque propose plusieurs nouveautés pour cette année et que d’autres sont à venir. OnePlus 10 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

