Un OnePlus 10 Ultra calqué sur le OnePlus 10 Pro mais avec un zoom optique 5x serait en préparation

Début janvier, OnePlus annonçait la sortie en Chine de son nouveau modèle haut de gamme OnePlus 10 Pro. Présenté seul, il pourrait être prochainement rejoint par une version Ultra qui reprendrait la fiche technique du Pro mais utiliserait un périscope pour un zoom optique 5x à la place du téléobjectif 3,3x.

D’habitude, lorsqu’un constructeur de smartphones présente un exemplaire d’une nouvelle série, il est présenté en même temps qu’au moins un des autres qui compose cette gamme. Or, lors de l’annonce du OnePlus 10 Pro, la marque n’a communiqué que sur ce modèle précisément sans évoquer ne serait-ce qu’un OnePlus 10 qui serait logique. L’appareil n’est disponible pour le moment qu’en Chine et il est attendu au cours du premier semestre en Europe. On attend également des nouvelles des autres déclinaisons et une version Ultra serait en préparation selon plusieurs sources.

Le OnePlus 10 Ultra utiliserait un design illustré par un brevet qui a été déposé en septembre 2021 et récemment dévoilé par @TechInsiderBlog via le réseau social Twitter. Les dessins montrent des lignes qui sont effectives sur le OnePlus 10 Pro ce qui donne de la crédibilité au fait que la version Ultra pourrait réellement employer ce design. On peut notamment voir une partie très découpée au niveau du bloc des capteurs photo qui est très large, faisant penser au dos du Poco M4 Pro, par exemple, mais aussi, peut-être un peu plus éloigné, aux Galaxy S21 de Samsung. Le profil droit propose là aussi une découpe importante au niveau du bouton de mise en sourdine exclusif à OnePlus.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

D’après plusieurs sources qui se recoupent, il semblerait que le modèle le plus poussé de OnePlus, le OnePlus 10 Ultra utiliserait la quasi-totalité des composants du OnePlus 10 Pro. Le OnePlus 10 Ultra utiliserait donc un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED de 6,7 pouces incurvé HDR10+ 120 Hz, une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 80 watts, la charge sans fil et inversée. La grande différence avec le OnePlus 10 Pro qui dispose d’un téléobjectif pour faire des zooms optiques jusqu’à 3,3x, la version Ultra serait dotée d’un téléobjectif pour des zooms optiques 5x. Les possibilités de voir plus loin seraient plus importantes et la qualité serait meilleure. Mais ce n’est pas tout puisque plusieurs personnes pensent que OnePlus pourrait intégrer sur la version Ultra la nouvelle puce MariSilicon développée notamment pour le Oppo Find X5 Pro dont on attend la présentation officielle fin février. Avec ce composant et le partenariat Hasselblad toujours d’actualité, le OnePlus 10 Ultra pourrait améliorer le rendu des photos de manière extrêmement significative.

Pour le moment, aucune date précise n’est avancée pour la présentation officielle du OnePlus 10 Ultra mais plusieurs personnes estiment qu’elle pourrait arriver avant la fin du premier semestre 2022.

