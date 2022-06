Le futur realme GT 2 Master Edition livre les détails de sa fiche technique

Realme s’invite sur le segment des smartphones haut de gamme avec la série GT 2 et une version Master Edition doit prochainement être annoncée. Il a justement été aperçu dans les listes de certains organismes de certification livrant ainsi quelques détails sur sa fiche technique dont voici tous les détails.

Le futur smartphone realme GT 2 Master Edition sera le prochain flagship de la marque chinoise qui espère toucher un public aussi large que possible avec ce nouveau modèle qui s’annonce particulièrement bien équipé. Récemment, Sky Li, fondateur et CEO de la marque realme a publié un message sur le réseau social Twitter pour confirmer que l’appareil sera bien doté du processeur le plus puissant du moment pour les téléphones mobiles sous Android, le Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve sur plusieurs mobiles haut de gamme dont le realme GT 2 Pro.

Quelle fiche technique pour le realme GT 2 Master Edition ?

Le realme GT 2 Master Edition porterait la référence RMX3551. Cet appareil vient de passer les certifications TENAA en Chine. Cela nous permet d’apprendre que le mobile aura un écran AMOLED de 6,7 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels. Il profitera d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un poinçon en haut, au centre de l’écran laissera assez de place au capteur photo frontal pour se prendre en selfie. Les capteurs au dos seront des modèles de 50 mégapixels en double, l’un pouvant être considéré comme le principal et l’autre s’occupant des prises de vue en mode ultra grand-angle. Ils seront associés à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Plusieurs déclinaisons seront proposées avec 6 jusqu’à 12 Go de mémoire et des capacités de stockage distinctes également avec 128 jusqu’à 512 Go. Pas possible d’insérer une carte mémoire. Un lecteur d’empreinte digitale sera intégré sous l’écran.

Deux versions capables de recharger plus ou moins rapidement ?

Les documents récupérés font état d’une capacité de batterie de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts, comme le Honor Magic4 Pro, par exemple. Toutefois, certaines rumeurs font état d’une autre version du realme GT 2 Master Edition qui serait capable de supporter une puissance de charge de 150 watts, comme le realme GT Neo 3. C’est relativement crédible dans le sens où le GT Neo 3 est proposé en deux versions, l’une acceptant 80 watts et l’autre 150 watts. Enfin, notez des dimensions de 161,3x74,3x8,2 mm pour le realme GT 2 Master Edition et un poids de 199 grammes.