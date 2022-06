Le Nothing phone (1) sera proposé en noir ou en blanc, son chipset semble se confirmer

Le premier smartphone de la marque Nothing doit être officialisé prochainement mais une photo des deux couleurs qui seront commercialisées à été publiée sur Internet montrant des détails. Son processeur serait un Snapdragon 778G+ de milieu de gamme.

La marque Nothing doit prochainement présenter son premier smartphone, le phone (1). Il a déjà été montré à une poignée de privilégiés qui ont pu découvrir sa face arrière si atypique. Il sera officiel le 12 juillet. En attendant, nous avons eu plusieurs rumeurs concernant sa fiche technique. En outre, en plus de la version blanche qui a été montrée et dont plusieurs photos ont été publiées par la marque, il y aura également une déclinaison noire.

Une version noire plus contrastée

C’est le pronostiqueur Ishan Agarwal déjà à l’origine de plusieurs fuites qui se sont vérifiées, qui a posté une image qui pourrait être un rendu officiel du smartphone Nothing phone (1). Celui-ci présente un dos noir. Il propose, bien entendu, la même organisation que la version blanche avec 900 LED qui forme un logo et qui doivent servir à avertir l’utilisateur de l’arrivée de notifications. Le contraste entre la couleur noire de l’arrière du mobile et les LED est plus saisissant que sur la version blanche. Toutefois, il n’y aucune confirmation à ce stade d’une telle déclinaison mais cela reste très probable car les mobiles proposés en seulement une couleur unique sont extrêmement rares. En plus, le premier produit de la marque, les écouteurs Nothing Ears (1) sont proposés en blanc et en noir.

Quelles caractéristiques techniques pour le phone (1) de Nothing ?

Le smartphone Nothing phone (1) est attendu avec un écran OLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les rumeurs sont particulièrement insistantes sur le processeur qui serait un Qualcomm Snapdragon 778G+. La partie photo serait une configuration de deux capteurs dont un principal de 50 mégapixels et un secondaire pour les prises de vue en mode ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il y aurait plusieurs déclinaisons avec plus ou moins de mémoire vive dont un modèle aurait 12 Go de RAM avec 256 Go d’espace de stockage interne.

Realme 9 Pro acheter au meilleur prix Amazon

278,98 € Amazon

Boulanger 279,00 € acheter Boulanger

Fnac 279,00 € acheter Fnac Voir tous les prix