Les caractéristiques du realme 10s dévoilées, c’est un realme 9i 5G revisité

La marque chinoise realme a récemment présenté son nouveau smartphone de milieu de gamme, le realme 10. Quelques semaines plus tard, realme annonçait l’arrivée sur certains marchés des modèles realme 10 Pro et realme 10 Pro+. Désormais, la série s’agrandit avec le realme 10s, plus abordable encore. Toutefois, à y regarder de plus près son design et ses caractéristiques, on s’aperçoit que les lignes sont exactement les mêmes que le realme 9i 5G avec un style particulièrement épuré au dos et que seules quelques caractéristiques sont différentes du 9i 5G.

Quelle fiche technique pour le realme 10s ?

Le smartphone realme 10s est équipé d’un écran LCD avec une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels sur avec une diagonale de 6,6 pouces et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, soit exactement comme le realme 9i 5G. Comme ce dernier, il est animé par la puce MediaTek Dimensity 810. Toutefois, il embarque 8 Go de mémoire vive contre 6 Go installés au cœur du realme 9i 5G. Cela devrait lui permettre d’offrir une expérience logicielle plus fluide. Nous ne savons pas si cette mémoire vive pourra être étendue avec de la RAM virtuelle puisée dans la mémoire de stockage de l’appareil comme cela est de plus en plus le cas sur certains mobiles. Si la capacité de la batterie intégrée dans le realme 10s est de 5000 mAh, comme le realme 9i 5G, il peut supporter une vitesse de recharge supérieure puisqu’il accepte la charge à 33 watts contre 18 watts pour le 9i 5G. Cela signifie qu’il se recharge plus rapidement via son port USB-C.

La configuration photo minimale proposée par le realme 10s

Pour enregistrer des données, le mobile dispose d’une mémoire interne qui peut monter jusqu’à 256 Go, selon la version choisie. Il est possible d’insérer une carte mémoire ce qui permet d’augmenter considérablement les capacités de stockage, jusqu’à 1 To. Notez la compatibilité avec le format Hi-Res Audio non supporté par le realme 9i 5G. Pour la partie photo, le realme 10s est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de profondeur de champ, comme le realme C33 là où le realme 9i 5G propose, en plus un autre capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour les selfies, c’est un capteur de 8 mégapixels qui est installé en frontal au niveau d’une encoche tout en haut de l’écran.

Le smartphone realme 10s est proposé en précommande en Chine pour le moment. Nous attendons une annonce sur la disponibilité et les prix pratiqués en France, s’il est disponible un jour.