Google Pixel 7: Il est au meilleur prix chez ce marchand avant la sortie du Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti en Octobre 2022 par le géant américain qui se classe directement dans les smartphones de l'année. En effet, il marque l'année 2022 par ses performances photos incroyables, sa nouvelle puce Google Tensor 2 et sa bonne fiche technique. Google devient un acteur important dans le monde du smartphone et va continuer à l'être puisqu'on parle déjà de la sortie du Google Pixel 7a. Sorti au prix de 649€, il est aujourd'hui disponible à 619€ chez ce vendeur français sur Rakuten. De plus, profitez de 30,95€ en bon d'achat grâce au Club R, une bonne offre pour ce smartphone n'étant presque jamais en promotion.

Design de ce Pixel 7

Le Pixel 7 est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : noir, blanc et vert. Il pèse 197 g et a pour dimensions 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et est protégé contre l'eau. Sur le plan de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 3.2. Le mobile peut embarquer une carte nano SIM + eSIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Pixel 7, smartphone de Google, est doté d'une dalle OLED avec 6,3 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Que nous propose le dernier Google côté photos ?

Concernant l'appareil photo, trois objectifs sont présents sur le Pixel 7, deux modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière possède quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le seul objectif frontal intègre une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. Lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Au niveau des performances, le portable embarque une puce Google Tensor G2. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Elle a aussi une puce graphique ARM Mali G710. Du côté RAM, l'appareil offre un espace de 8 Go. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil utilise la version Android 13. D'un point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 355 mAh avec charge sans fil ou charge rapide (30 W).