Xiaomi fait la démonstration d’une charge complète d’un smartphone en moins de 5 minutes

La course à qui pourra recharger ses smartphones le plus rapidement est lancée depuis quelques années maintenant et ces derniers mois, les marques ont fait de réels progrès en la matière. Xiaomi profite du MWC de Barcelone pour faire la démonstration d’une charge complète d’une batterie d’un mobile en moins de 5 minutes grâce à un chargeur de 300 Watts. En voici tous les détails.

Vu qu’il semble acquis que les smartphones ne pourront pas proposer des autonomies supérieures à 2 jours ou presque, les fabricants cherchent tous les moyens possibles pour nous permettre de les recharger plus vite que la musique. La course est lancée à qui pourra proposer la solution la plus rapide, d’abord en faisant des démonstrations technologiques puis en le proposant sur des modèles commercialisés. Actuellement, les smartphones qui se rechargent le plus rapidement sont le OnePlus 10T et le realme GT Neo 3 qui supportent la charge à 150 watts. Xiaomi propose le Redmi Note 12 Pro+ Discovery Edition qui n’a pas encore été annoncé en France (et le sera-t-il ?) qui est capable de supporter une charge à 210 watts. Realme nous promet que son prochain smartphone, le realme GT Neo 5 pourra se recharger avec une puissance de 240 watts. Oppo avait fait des démonstrations technologiques d’un tel chargeur.

Ainsi, Xiaomi a publié une vidéo qui montre un smartphone, un Redmi Note 12 Pro+ modifié embarquant une batterie d’une capacité de 4100 mAh, atteignant 20% en un peu plus d’une minute pour monter à 100% en un peu moins de 5 minutes. La marque a précisé que ce sont des cellules spéciales qui ont été utilisées ici, à l’intérieur de la batterie constituée de nouveaux matériaux en carbone en lieu et place d’éléments graphites habituellement utilisée. Xiaomi a également indiqué que plusieurs fonctions intégrées dans le chargeur permettaient d’avoir un œil sur la tension et la température pour qu’il n’y ait pas de surchauffe incontrôlée.

Nous ne devrions pas voir tout de suite ce chargeur dans nos contrées mais la technologie semble fonctionner et gageons que la marque ferra tout le nécessaire pour l’intégrer dans ses futurs smartphones, au moins, dans un premier temps sur des modèles emblématiques.