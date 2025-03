C'est le meilleur smartphone au monde… Mais ces experts ne sont pas d’accord sur le modèle !

Ce n’est pas le Galaxy S24 Ultra. Ce n’est pas non plus l’iPhone 16 Pro Max. Les deux opposants au titre de meilleur smartphone ne viennent ni de Samsung ni d’Apple.

Deux smartphones d'exception

Le parangon de la téléphonie mobile chinoise

Le premier est un smartphone du constructeur chinois Honor : le Magic 6 Pro. Il possède la meilleure moyenne sur le site Dxomark, une référence indétrônable dans le test et la comparaison rigoureuse des smartphones.

Après avoir obtenu une médaille d’or dans cinq catégories simultanées (écran, appareil photo, selfie, batterie et audio), il continue à se maintenir en tête avec la meilleure moyenne globale sur le site, bien que certains modèles l’aient dépassé ponctuellement dans une catégorie, mais jamais dans les cinq en même temps !

Le champion américain n’est pas Apple

Son concurrent vient des dernières sorties de Google : le Pixel 9 Pro. Il a été désigné la semaine dernière comme le meilleur smartphone de l’année 2024 par le jury indépendant des Global Mobile Awards (GLOMOs), un concours qui se tient chaque année pendant le Mobile World Congress de Barcelone.

Le Google Pixel 9 Pro n’est pas le modèle le plus avancé techniquement de Google, mais le jury a pris en compte de nombreux facteurs comme son rapport qualité-prix, les réelles nouveautés apportées par l’appareil, etc. Et c’est lui qui est ressorti gagnant.

Un avis partagé par le reste des experts ?

Il est évident que dans ce domaine, il n’existe pas de vérité absolue. Il s’agit plutôt d’un duel amusant, à l’image d’un lecteur cherchant à savoir qui de Batman ou Superman gagnerait (Batman bien sûr… mais tout dépend de l’auteur !).

Si Dxomark détermine en amont un protocole expérimental et effectue des tests factuels en laboratoire avant d’y ajouter l’aspect plus subjectif de l’expérience utilisateur, le jury des GLOMO’s semble prendre principalement en compte les innovations effectives apportées par l’appareil ainsi que son rapport qualité-prix.

Sur le plan purement technique, le Honor Magic 6 Pro est donc plus performant ; sur le plan de l’innovation, le Pixel 9 Pro se distingue par ses nouveautés et son prix de lancement légèrement plus raisonnable.

De notre côté, difficile de réellement prendre parti pour l’une ou l’autre de ces deux approches, étant donné que toutes deux semblent cohérentes vis-à-vis des critères définis par les deux entités.

En réalité, tout dépend de vos besoins : pour un usage plus polyvalent, nous conseillons plutôt le Google Pixel 9 Pro ; pour un usage plus pointu, le Honor Magic 6 Pro.

Ajoutons que de nombreux experts de la scène tech ont plutôt choisi le Galaxy S24 Ultra comme leur héros de l’année !