Ce smartphone à petit prix avec écran AMOLED et 8 Go de RAM est disponible chez ce marchand en réduction

Xiaomi est le troisième constructeur mondial. Fort de cette position gagnée depuis maintenant quelques années suite à la chute de Huawei, l’enseigne entend bien camper sur ses positions, si ce n’est même continuer son ascension.

Et pour cela, l’entreprise semble l’avoir compris : ce n’est pas sur le marché du haut de gamme qu'il faut se démarquer, mais sur celui des gammes intermédiaires qui ont de plus en plus de mal à toucher le public, partagé entre le fait d’acheter un appareil soit premium, soit à tout petit prix.

Quelles caractéristiques pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro ?

Avec sa gamme Redmi Note, Xiaomi propose un compromis entre prix abordable et caractéristiques se rapprochant du haut de gamme par certains aspects, c'est le cas du Xiaomi Redmi Note 14 Pro qui nous intéresse aujourd'hui, en fusionnant par exemple un écran AMOLED à des finitions plus légères, ou bien encore en proposant des performances plutôt élevées grâce à 8 Go de RAM (extensible virtuellement) et une puce processeur Helio G-1000 Ultra.

De quoi plaire au public qui a de plus en plus une pratique intensive des multimédias sur smartphone, que ce soit pour le gaming, le streaming…

Côté photo, l’appareil est satisfaisant, largement à la hauteur de ce que l'on peut attendre d’un milieu de gamme avec son capteur principale de 200 Mpx, d’autant plus si votre smartphone actuel est un peu ancien.

Ajoutons que se procurer un smartphone neuf, plutôt qu’un vieux modèle, a l’avantage des mises à jour. De ce côté-là, la gamme Redmi Note 14 bénéficie de 6 années de mise à jour de sécurité, ce qui est au-dessus de la moyenne pour le marché, garantissant un investissement sur le long terme malgré un prix bas.

Autre point positif, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est équipé d’une batterie de 5110 mAh pour une très grande autonomie, le tout associé à une charge rapide de 45 W.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro actuellement ?

C’est sur Amazon que nous pouvons trouver le meilleur prix pour cet appareil actuellement. Il est ainsi disponible à 250 € dans sa version 4G, dans une version neuve couleur bleu océan, et inclut une garantie légale de 2 ans.

De plus, Amazon permet une livraison rapide et gratuite chez vous ou en point relais. Et vous pouvez même payer en plusieurs fois.