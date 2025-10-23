Ces smartphones tournent sans jamais tomber à court de batterie : une marque surpasse toutes les autres

Dans un marché où l’autonomie est un critère clef pour de nombreux utilisateurs, tous les smartphones ne se valent pas.

Rémi Deschamps - publié le 23/10/2025 à 07h00
Le Honor 400 Smart

Certains modèles proposent aujourd'hui une endurance exceptionnelle, permettant de tenir une journée entière pour la plupart, et bien plus dans les cas qui vont nous intéresser dans cet article. 

Dans cette course à l'autonomie, une marque semble tirer son épingle du jeu avec brio : Honor.

Honor produit des batteries bluffantes, une optimisation logicielle fine et des technologies de charge rapide qui en font les appareils polyvalents avec la meilleure autonomie.

Pourquoi l’autonomie est devenue un critère central ?

Smartphones toujours plus performants, écrans grands et lumineux, 5G et applications gourmandes : tout cela influence directement la batterie. Les utilisateurs veulent, et même ont besoin désormais d'appareils qui tiennent la journée sans besoin de charge. 

Une autonomie solide est ainsi devenue un argument de choix pour certaines marques.

Par exemple, des haut de gamme chinois comme le OnePlus 15 avec ses 7300 mAh ou encore le Honor Magic 8 Pro, avec 7200 mAh, sont des mastodontes par rapport aux smartphones d'Apple qui a côté font pâle figures, proposant une batterie avec beaucoup moins de mAh, mais surtout une autonomie également moindre. 

Honor est la référence en matière d’endurance

Depuis quelques années, Honor concentre ses efforts sur des smartphones qui combinent beaux écrans, performance solide et une batterie de smartphone conférant une grosse autonomie. 

Ainsi, la marque a su proposer :

  • Des batteries supérieures à 7000 mAh pour certaines et pouvant tenir plus de 48 heures d’usage classique.
  • La gestion logicielle : l’interface Magic UI réduit qui la consommation inutile d’énergie et priorise les applications essentielles.
  • La recharge rapide et intelligente : certains modèles peuvent atteindre 50 % de batterie en moins de 20 minutes !

Les modèles phares sur le marché mondial pour l’autonomie

Chez Honir, deux modèles se démarquent particulièrement pour leur endurance et leur rapport qualité/prix d'après DxoMark :

  • Honor 400 Smart : un smartphone compact, avec une batterie de 6 500 mAh, qui est pour DxoMark la meilleure batterie au monde.
  • Honor Magic 7 Lite : plus haut de gamme, mais « seulement » deuxième meilleure batterie au monde, il est doté d’une batterie de 6600 mAh et d’une recharge rapide 66W, il se recharge à 80% en 42 minutes.
 

