CMF Phone 2 Pro : le nouveau smartphone de Nothing se dévoile (un peu) avant son lancement officiel

CMF by Nothing, la sous-marque du fabricant britannique Nothing, s'apprête à dévoiler son nouveau smartphone phare, le CMF Phone 2 Pro, lors d'un événement mondial prévu le 28 avril prochain. Cette annonce intervient moins d'un an après le lancement du premier modèle de la marque et une fuite permet d’en savoir un peu plus sur ce nouveau téléphone.