Galaxy S27, S27+ et S27 Ultra : des protections d'écran dévoilent leurs dimensions

Le site SammyGuru a publié récemment des clichés de protections d'écran destinées à la prochaine série haut de gamme de Samsung. D'après le média, plusieurs plateformes de e-commerce proposent déjà des accessoires tiers pour cette gamme. Il a ainsi obtenu des verres trempés transparents, ainsi que des versions « privacy » qui limitent la visibilité latérale.

Ces visuels ne montrent pas les smartphones eux-mêmes. Ils donnent toutefois une première idée du gabarit de chaque modèle, puisque les trois protections se différencient nettement par leur taille. Samsung n'a, pour sa part, confirmé aucune caractéristique, et ces informations relèvent donc de la rumeur. Rappelons qu’on atteint leur présentation officielle courant janvier.

Des diagonales proches de la génération actuelle

Selon les informations rapportées, le Galaxy S27 afficherait une diagonale de 6,27 pouces, ce qui en ferait le plus compact. Le Galaxy S27+ passerait à 6,66 pouces, alors que le Galaxy S27 Ultra atteindrait 6,89 pouces.

Avec de telles différences, Samsung conserverait ainsi des écarts de taille similaires à ceux de l'offre actuelle. Les trois appareils garderaient des coins arrondis et une caméra frontale en poinçon centré. L'Ultra paraît par ailleurs reprendre les angles adoucis du Galaxy S26 Ultra. Ice Universe a d'ailleurs affirmé qu'un protecteur d'écran de S27 Ultra conviendrait probablement au S26 Ultra, suggérant des dimensions quasi identiques.

Le Galaxy S27 Pro, grand absent

Aucune protection n'a été repérée pour le Galaxy S27 Pro, pourtant annoncé par plusieurs rumeurs avec une dalle d'environ 6,47 pouces. Début octobre, SammyGuru avait pourtant présenté des rendus des quatre modèles. Le Pro y apparaissait presque aussi haut que le S27, mais un peu plus large.

Attention, cette absence ne prouve pas un abandon du projet.

Des éléments techniques encore flous

Par ailleurs, des fuites évoquent l’écran de confidentialité permettant d’éviter les regards indiscrets, pour les S27 Pro et S27 Ultra, alors que les S27 et S27+ en seraient de nouveau privés. Sur la mémoire, Samsung pourrait envisager de se limiter à 8 Go de RAM pour la série.

