Galaxy S27 : Samsung viserait un lancement dès janvier 2027

Selon l'informateur Lanzuk, Samsung présenterait ses Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra dès janvier 2027, soit plus tôt que d'habitude. Rien n'est confirmé, et les modèles haut de gamme pourraient arriver plus tard.

Sylvain Pichot - publié le 22/10/2026 à 15h30
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Samsung Galaxy S27 Ultra leaks

À retenir

  • Samsung pourrait présenter les Galaxy S27 en janvier 2027, plus tôt que d'habitude.
  • Des retards sont possibles pour les modèles S27 Pro et S27 Ultra en raison de problèmes de préproduction.
  • Les choix de processeurs et de mémoire restent encore ouverts, avec des options Exynos et Snapdragon selon les marchés.

D'après l'informateur coréen Lanzuk, connu sous le pseudonyme yeux1122 sur la plateforme Naver, Samsung envisagerait de dévoiler la série Galaxy S27 début janvier 2027, ou en février au plus tard. Le constructeur annonce généralement ses Galaxy S à la mi-janvier ou en février, puis les commercialise en février ou mars. Pour mémoire, les Galaxy S26 ont été présentés le 25 février 2026. Un lancement en janvier représenterait donc un décalage de plusieurs semaines.

Cette avance s'expliquerait par l'avancement du développement. Toujours selon la source, la sélection des composants des Galaxy S27 et S27+ serait terminée. Samsung n'aurait plus qu'à accumuler les stocks nécessaires à la production de masse, attendue vers la fin de l'année.

Cependant, la prudence reste de mise. Le Galaxy S27 Pro et le S27 Ultra seraient moins avancés : l'Ultra aurait pris du retard lors de ses tests de préproduction. Par ailleurs, la pénurie de mémoire LPDDR6 et de stockage UFS 5.0 pourrait repousser le calendrier à février. Samsung n'a d'ailleurs communiqué ni date, ni caractéristiques, ni tarif. Seule l'invitation au Galaxy Unpacked fixera la date, comme l'an passé, quand elle avait été envoyée le 10 février, soit quinze jours avant l'événement.

Samsung Galaxy S27 Ultra leaks

Exynos 2700, Snapdragon et mémoire : des choix encore ouverts

Sur le plan technique, les rumeurs attribuent l'Exynos 2700 à la majorité des Galaxy S27 et S27+, hors Amérique du Nord et peut-être hors Chine. Cette puce profiterait d’une réduction de la consommation de 26% et augmenterait les fréquences de 15 % par rapport à l'Exynos 2600. Le Galaxy S27 Pro suivrait la même logique, avec un Snapdragon réservé à certaines régions.

Le cas de la version Ultra reste plus flou. Il devait recevoir le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 à l'échelle mondiale. Or, des tests de préproduction auraient fait état de problèmes de chauffe, ce qui pourrait ramener l'Exynos 2700 sur ce modèle. De son côté, Qualcomm a démenti ces affirmations : son directeur marketing, Don McGuire, les a jugées « 100 % inexactes » et a exclu tout souci thermique systémique.

En comparaison, les Galaxy S26 reposaient déjà sur un partage entre Exynos et Snapdragon selon les marchés, une stratégie que Samsung semble reconduire. La marque envisagerait aussi d'augmenter la mémoire vive et le stockage des versions Pro et Ultra. Des certifications évoquent en outre des batteries d'environ 5 200 mAh pour le Pro et 5 700 mAh pour l'Ultra. Samsung n'a validé aucune de ces données, et ces choix pourraient encore évoluer avant la production.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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