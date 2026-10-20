Galaxy Z en 2027 : Samsung préparerait six smartphones pliables, dont le Z Slide et le TriFold 2

D'après le leaker @TheGalox_, connu sous le prénom d'Anthony, la gamme de pliables de Samsung comprendrait six modèles l'an prochain. Il s'agit des Galaxy Z Slide, Z TriFold 2, Z Fold9 Ultra, Z Fold9 Pro, Z Fold9 et Z Flip9. Si ces informations se vérifient, cela représenterait la plus grande gamme de pliables jamais proposée par la marque, avec des progrès promis sur l'autonomie, l'épaisseur et le poids pour l'ensemble des appareils.

Il convient toutefois de rester prudent. En effet, ce leaker ne dispose pas du meilleur historique de fiabilité. Il faut aussi savoir que quatre de ces modèles figuraient déjà dans un rapport antérieur, sans que cela confirme l'arrivée du Fold9 Pro et du Slide. Samsung n'a, pour l'instant, communiqué aucun détail.

Cette hiérarchie rappellerait celle des Galaxy S27, où une version Pro s'intercalerait entre le modèle standard et l'Ultra. Le Fold9 Pro se placerait entre le Fold9 et le Fold9 Ultra. Le Fold9 adopterait le format plus large inauguré par le Fold8, tandis que l'Ultra conserverait le format classique. Le Flip9 resterait un modèle à clapet, sans changement notable attendu.

Galaxy Z Slide : un premier écran enroulable

Le Galaxy Z Slide serait le modèle le plus atypique. Son origine remonte à 2021, quand lorsqu’un brevet décrivant un téléphone enroulable a été découvert. Le dessin montre un appareil haut et étroit, proche d'un Galaxy S26 Ultra, dont l'écran contourne le bord pour se poursuivre au dos. Lorsque le mécanisme coulissant s'active, la dalle s'étire et ramène la partie arrière vers l'avant.

Contrairement à un pliable, il serait possible de profiter d’une surface d'affichage étendues au lieu de choisir entre deux tailles. Samsung Display a déjà montré des technologies d'écran extensible, mais un prototype ne garantit pas un produit commercialisable. Le calendrier reste d'ailleurs incertain : un rapport évoquait un dévoilement au premier semestre 2028, tandis qu'un autre le rapprochait de la série Galaxy S28.

Galaxy Z TriFold 2 : le retour du triple pliage

Le Galaxy Z TriFold 2, successeur du Galaxy Z TriFold, ouvrirait, selon la fuite, la série de lancements de 2027. Son prédécesseur, présenté par Samsung comme une série limitée, est aujourd'hui épuisé. Le successeur reprendrait ainsi les améliorations des nouveaux modèles et serait disponible sur davantage de marchés.

Ce mobile serait doté d’une nouvelle charnière, qui rendrait l'appareil plus léger et plus fin, ainsi que d’une largeur quasi identique pour les trois panneaux. Sa sortie possible est évoquée à l'été 2027 aux côtés des Fold9. Sur le marché, ce modèle viserait notamment le Mate XT 2 de Huawei.

