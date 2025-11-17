iPhone 12 : jusqu’à ce soir il passe à moins de 200 € pour le Black November

Offre Black November : l’iPhone 12 reconditionné tombe à moins de 200 € avec le code BLACK20 sur CertiDeal. Promo valable uniquement jusqu’à ce soir.

Un iPhone toujours aussi performant à prix mini

L’iPhone 12 est ce que l'on appelle une valeur sûre : processeur A14 Bionic, écran OLED lumineux et compatibilité 5G.

Reconditionné en France par CertiDeal, il bénéficie d’un contrôle complet, d’une batterie garantie en excellent état et d’une garantie jusqu’à 30 mois. Ce modèle est livré avec câble de chargement et fonctionne parfaitement, malgré quelques marques esthétiques possibles selon le grade.

D’après notre test complet de l’iPhone 12 les performances restent largement suffisantes en 2025. Ainsi, ce bon plan permet donc d’accéder à un smartphone haut de gamme pour le prix d’un modèle d’entrée de gamme !

✅ Points forts Prix exceptionnel sous les 200 € avec le code BLACK20

Garantie 30 mois et reconditionnement en France

Performances encore au niveau en 2024 ⚠️ Points faibles Légeres traces esthétiques selon le grade choisi

Code promo limité à ce soir

Une offre reconditionnée à saisir avant minuit

Au-delà de son prix, cette promotion met en avant les avantages du reconditionné en France : transparence, fiabilité et impact environnemental réduit. Notre guide Pourquoi acheter un smartphone reconditionné détaille d’ailleurs les raisons pour lesquelles ce marché plaît de plus en plus de consommateurs. N'hésitez pas à la consulter pour en apprendre davantage avant achat.

Pour faire le bon choix entre les différents grades et niveaux d’usure, notre comparatif d'état d’un smartphone reconditionné peut vous aider à comprendre les différences de prix, tandis que le dossier comment bien choisir son smartphone reconditionné vous guide pas à pas.

Si cette offre ne correspond pas à vos critères, vous pouvez consulter la liste complète des iPhone disponibles sur LesMobiles, ou les dernières promotions Apple pour le Black November.