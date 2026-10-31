iPhone 18e : écran 60 Hz, puce A20 et selfie 24 mégapixels selon une fuite

Une nouvelle fuite détaille la fiche technique de l'iPhone 18e, attendu en 2027. Selon Digital Chat Station, Apple conserverait un écran 60 Hz et un capteur photo arrière unique, tout en adoptant la puce A20.

Sylvain Pichot - publié le 31/10/2026 à 15h30
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iPhone 17e

À retenir

  • L'iPhone 18e aura un écran 60 Hz et un capteur photo arrière de 48 mégapixels.
  • Il sera équipé de la puce A20 gravée en 2 nm et disposera de 9 Go de RAM.
  • La caméra frontale sera améliorée avec un capteur de 24 mégapixels.

D'après le leaker Digital Chat Station, publié sur Weibo, le futur smartphone « abordable » d’Apple, l’iPhone 18e recevrait une dalle OLED LTPS de 6,12 pouces. Cette diagonale est quasiment identique à celle de l'iPhone 17e, qui mesure 6,1 pouces. La fréquence de rafraîchissement resterait fixée à 60 Hz. Le même informateur avançait déjà cette caractéristique en juin, avec une définition dite « 1,5K ». À l'inverse, l'iPhone 18 standard et l'iPhone Air 2 passeraient à des dalles LTPO de 120 Hz, d'après cette même source. Des mobiles dont on attend toujours l’officialisation dans les prochains mois.

Si ces informations s’avèrent exactes, l’écart entre de nombreux smartphones Android et la version e du mobile Apple à prix comparable serait toujours important, ces derniers étant équipés de dalles de 90 Hz ou de 120 Hz. En outre, la forme de la zone dédiée à la caméra frontale n'est pas tranchée : Macworld évoque une encoche ou, éventuellement, la Dynamic Island.

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

Photo : un capteur arrière, un selfie amélioré

Côté photo, la fuite mentionne un unique capteur arrière de 48 mégapixels, comme sur l'iPhone 17e. On ignore si ce module bénéficie d'évolutions matérielles. La caméra frontale passerait en revanche de 12 mégapixels à 24 mégapixels. Par ailleurs, rien n'indique que le téléphone reprendrait la prise de selfies en portrait ou en paysage sans rotation de l'appareil, une fonction présente sur les modèles haut de gamme.

Selon Macworld, le bouton Camera Control ne serait pas attendu sur ce modèle. La concurrence propose fréquemment deux modules arrière à ce niveau de prix, ce qui place l'iPhone 18e en retrait sur ce point, sous réserve de confirmation.

Puce A20, mémoire et connectivité

Le smartphone embarquerait la puce Apple A20, qui serait gravée en 2 nm d'après Gizmochina, contre 3 nm pour l'A19 de l'iPhone 17e. Concernant la mémoire, l'analyste Ming-Chi Kuo annonce 9 Go de RAM, obtenus avec six puces de 1,5 Go au lieu de quatre puces de 2 Go. Cette augmentation de capacité aiderait Apple Intelligence a être mieux géré sous iOS 27, alors que le modèle actuel se contente de 8 Go.

Côté alimentation, l’appareil embarquerait une batterie d'environ 4 000 mAh, proposerait la charge filaire à 20 watts et une charge sans fil de 15 watts. 
Digital Chat Station situe l'arrivée de l'iPhone 18e en 2027, sans précision de date. Cependant, l'iPhone 16e est sorti en février et l'iPhone 17e en mars : un lancement au premier trimestre ou au printemps paraît plausible.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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