L’écran large du Huawei Pura X View va faire des émules : cinq grands constructeurs chinois préparent leurs modèles pour 2027

D'après IT Home, qui cite le blogueur Weibo @DigitalChatStation, les cinq principaux fabricants nationaux commercialiseront chacun un smartphone monobloc à écran large en 2027. Le blogueur précise que tous les projets ont déjà été initiés. Ils se trouvent désormais en phase de tests accélérés, avec plusieurs définitions d'écran à l'étude.

Dans le camp Android, Oppo serait le premier à proposer un tel modèle, suivi par Honor, même si IT Home indique que ces deux noms sont des déductions à partir des initiales données. Les autres marques avanceraient plus lentement. Le même blogueur évoquait alors un calendrier situé entre fin 2027 et la première moitié de 2028. Selon lui, les projets s’appuient sur des modèles axés sur la photo, des appareils de milieu de gamme et des versions orientées performances.

Le Pura X View, modèle de référence

Cette vague s'explique par le lancement du Huawei Pura X View, présenté comme le premier smartphone monobloc à écran large. Il adopte une dalle OLED de 6,39 pouces au format 16:9,5, d'une définition de 2 232 x 1 320 pixels. Elle offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 2 160 Hz et un pic de luminosité locale de 6 500 cd/m². Les bordures mesurent 1,05 mm sur les quatre côtés, pour un ratio écran/façade de 96,1 %. Le verre Kunlun recouvre la dalle.

Côté performances, le smartphone embarque la puce Kirin 9030S, associée à une chambre à vapeur de 6 400 mm². Son module photo arrière comprend quatre capteurs. On trouve un capteur principal de 200 mégapixels RYYB (1/1,28 pouce, ouverture f/1,8, stabilisation optique), un périscope de 50 mégapixels (f/2,6, équivalent 88 mm) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Une caméra Red Maple de deuxième génération complète l'ensemble. La caméra frontale atteint 40 mégapixels.

La batterie de 7 000 mAh à anode en silicium prend en charge la charge filaire de 66 watts et la charge sans fil de 50 watts. L'appareil mesure environ 6,68 mm d'épaisseur pour 201 g. Il est certifié IP68 et IP69, et gère les messages satellite bidirectionnels BeiDou ainsi que l'eSIM.