Galaxy S25 FE à -33 % : Boulanger ouvre ses avant-premières Black Friday dès le 30 octobre !

Côté smartphones, deux offres donnent déjà le ton : le Samsung Galaxy S25 FE passe de 749 € à 499 €, tandis qu'un pack réunissant le Xiaomi 17T Pro et des Redmi Buds tombe de 1 089,99 € à 749,99 €.

Le Galaxy S25 FE perd 250 € et passe sous la barre des 500 €

C'est probablement l'offre la plus attrayante de cette première vague. Boulanger fait passer le Galaxy S25 FE de 749 € à 499 €, soit une économie immédiate de 250 €. Cela représente environ un tiers du prix de départ de ce haut de gamme.

À moins de 500 €, ce modèle devient très intéressant si vous cherchez un smartphone haut de gamme récent. Son écran Dynamic AMOLED 2X mesure 6,7 pouces et monte jusqu'à 120 Hz. Samsung l'équipe également d'une batterie de 4 900 mAh, d'une recharge filaire de 45 W et d'un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Le suivi logiciel constitue un autre argument important à ce tarif. Samsung promet sept générations de mises à jour du système et sept années de mises à jour de sécurité, avec un support de sécurité annoncé jusqu'en septembre 2032.

Le Xiaomi 17T Pro descend à 749,99 € avec un pack complet : montre, écouteurs et coque de protection

Boulanger annonce le Xiaomi 17T Pro accompagné de Redmi Buds à 749,99 €, contre 1 089,99 € auparavant. La baisse atteint donc 340 €.

Le pack comprend le smartphone, une montre Smart Band 11 Active Noir, des écouteurs Redmi Buds 8 blancs et une coque de protection.

Le Xiaomi 17T Pro fait partie des modèles haut de gamme récents de la marque. Xiaomi commercialise actuellement le 17T Pro sur son site français, notamment dans une configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Entre les deux promotions, le choix dépend donc surtout du budget. Le Galaxy S25 FE vise directement la barre symbolique des 500 €, tandis que le pack Xiaomi demande 250 € supplémentaires mais se positionne un cran plus haut et ajoute une panoplie complète d'objets connectés.

Chez Boulanger, le Black Friday est devenu le « Black November »

Ces deux offres ne sont que le début de l'opération. Boulanger nous indique que ses avant-premières commencent le 30 octobre et que les promotions vont monter en puissance au fil du mois de novembre.

Dans les faits, on est donc plus proche d'un Black November que du Black Friday traditionnel concentré sur une seule journée. Boulanger explique d'ailleurs publiquement que ses offres Black Friday couvrent généralement tout le mois de novembre, aussi bien sur son site et son application qu'en magasin.

Le mobile fera partie des catégories particulièrement mises en avant, aux côtés notamment des TV, de l'entretien des sols et de la beauté. L'enseigne annonce également des retours prolongés jusqu'au 31 janvier, un délai qui peut être pratique pour anticiper les achats de Noël sans attendre les dernières semaines de décembre.

Le 30 octobre marque donc surtout le coup d'envoi. Avec 250 € de remise sur le Galaxy S25 FE et 340 € de baisse sur le pack Xiaomi 17T Pro, les premières offres sont déjà substantielles, mais d'autres promotions doivent rejoindre l'opération au cours du mois.