Lancement de la Redmi Note 15 Series : pourquoi Xiaomi vise encore juste sur le smartphone pas cher

Le Honor Magic8 Pro se montre déjà alors même que sa sortie n’est pas encore actée en France. De quoi nous intriguer : est-ce bien lui ou une obscure contrefaçon ?

Le Honor Magic8 Pro est le successeur du Magic7 Pro, un smartphone souvent cité parmi les références photo du moment, et surtout lui-même successeur de l'incroyable Magic6 Pro, un mastodonte du secteur à sa sortie.

Ici, avec ce nouveau modèle, Honor a clairement annoncé vouloir pousser encore plus loin l’IA et l’endurance sur cette génération.

Description du Honor Magic8 Pro

Honor présente le Magic8 Pro comme son mastodonte très orienté photo et autonomie, avec une approche très « logicielle » : traitement d’image, capture et retouche dopés à l’intelligence artificielle.

Il faut savoir que, côté autonomie, la marque Honor est un véritable leader. DxOMark a classé les Honor Magic7 Lite et Honor 400 Smart aux premières places des smartphones avec la meilleure batterie, et ce n'est pas l'arrivée du nouveau Magic8 Lite dès aujourd'hui avec ses 7 500 mAh qui nous fera dire l'inverse.

Notre article sur l’officialisation du Honor Magic8 Pro revient sur ce positionnement de « géant de la photo et de l’autonomie ». Et avant même l’annonce, les fuites évoquaient déjà un design recentré sur l’IA (dont un bouton dédié), comme on l’expliquait dans notre point complet.

Et si vous souhaitez comprendre pourquoi Honor mise autant sur l’IA photo sur cette génération, notre article dédié à l’IA en photographie donne les grandes clés.

✅ Points forts Positionnement « photo + autonomie » assumé

IA mise en avant pour la prise de vue

Configuration premium (12 Go / 512 Go)

Successeur direct du Magic7 Pro ☑️ À prendre en compte Disponibilité « avant sortie » : attention aux versions

Garantie/SAV selon vendeur et pays d’origine

Chargeur et contenu de la boîte à vérifier

Prix susceptible d’évoluer rapidement

Que vaut l'offre disponible actuellement pour le Honor Magic8 Pro

Sur Rakuten, le Honor Magic8 Pro est affiché en version 12/512 Go couleur or. Le produit est une version importée neuve (d'où sa disponibilité en avance).

L'offre propose également une option de paiement mensuelle en plusieurs fois via le parcours d’achat.