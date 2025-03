Le Pixel 9a a été retardé mais il arrive enfin en France

Après avoir résolu ces difficultés techniques, Google a finalement annoncé une disponibilité échelonnée à travers le monde. Ainsi, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni seront les premiers servis dès le 10 avril, suivis par la France et la majorité des pays européens le 14 avril. L'Australie, l'Inde, Singapour, Taïwan et la Malaisie devront patienter jusqu'au 16 avril.

Ce nouveau modèle est un smartphone de milieu de gamme qui vient rejoindre la famille des Pixel 9 disponibles depuis quelques mois maintenant. Il reprend les principales caractéristiques des smartphones premium du géant américain, tout en proposant un prix plus accessible. Avec ce Pixel 9a, la firme de Mountain View entend bien renforcer sa présence sur un segment particulièrement concurrentiel, dominé par des acteurs comme Samsung, Xiaomi ou encore Motorola.

Un design raffiné et des performances solides

Comme vu lors de son annonce officielle, le Pixel 9a adopte les codes esthétiques de la gamme Pixel 9 avec un design épuré qui s'inspire clairement des modèles haut de gamme. Il se distingue par un dos plat en plastique, un module photo discret et des bords métalliques plats qui lui confèrent une allure moderne tout en maintenant un poids contenu de 185 grammes. Malgré cette légèreté, il peut compter sur une certification IP68, garantissant une résistance efficace à l'eau et à la poussière.

En outre, l'écran constitue l'un des points forts de ce smartphone avec une dalle OLED de 6,3 pouces dotée d'une fréquence de rafraîchissement variable allant de 60 à 120 Hz. Cette technologie permet d'adapter la fluidité d'affichage selon les usages, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Avec une luminosité maximale annoncée à 2700 cd/m², l'écran promet une lisibilité optimale même en plein soleil, une caractéristique souvent négligée sur les appareils de cette gamme de prix.

Sous le capot, Google a fait le choix audacieux d'intégrer la puce Tensor G4, le même processeur que celui équipant ses modèles haut de gamme. Le Pixel 9a tire pleinement parti de la puce Tensor G4 pour proposer une expérience centrée sur l'intelligence artificielle. L'assistant Gemini, successeur de Google Assistant, est nativement intégré et offre des interactions plus naturelles et contextuelles.

Toujours aussi pertinent sur le volet photo

La photographie, domaine d'excellence des Pixel, bénéficie également de nombreuses fonctionnalités alimentées par l'IA. Malgré un équipement photo relativement simple - un capteur principal de 48 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels - le Pixel 9a propose des outils de traitement avancés comme la Vision de nuit pour les photos en basse lumière, la retouche magique pour effacer des éléments indésirables, ou encore la fonction M'ajouter qui permet d'intégrer facilement le photographe dans ses propres clichés de groupe.

Côté autonomie, le Pixel 9a profite d’une batterie de 5100 mAh, la plus généreuse jamais intégrée dans un smartphone Pixel. Cette capacité, associée à l'optimisation énergétique de la puce Tensor G4 et de l'écran à rafraîchissement variable, devrait permettre au Pixel 9a d'offrir une endurance confortable.

Un prix des plus abordables

Le smartphone Google Pixel 9a sera proposé à 549 euros. Cela le place en concurrence directe avec des appareils comme le Samsung Galaxy A56 (399 euros) ou certains modèles de la gamme Redmi Note 14 Pro de Xiaomi (à partir de 258 euros) et bien moins cher que l’iPhone 16e (à partir de 719 euros).