MediaTek Dimensity 9500 : une nouvelle génération de puissance pour les smartphones haut de gamme

D'après les informations révélées par le leaker Digital Chat Station, le Dimensity 9500 adopte une architecture octa-core innovante avec une configuration 1 x Travis + 3 x Alto + 4 x Gelas. Cette nouvelle approche intègre un cœur principal Cortex-X930 cadencé à 3,23 GHz, accompagné de trois cœurs performance à 3,03 GHz et quatre cœurs efficacité à 2,23 GHz.

Cette architecture permettrait d'atteindre des fréquences de fonctionnement dépassant les 4 GHz, marquant une progression notable par rapport aux 3,62 GHz du Dimensity 9400, la puce actuellement la plus haut de gamme du fabricant avec son alternative, le Dimensity 9400+. Cette augmentation de fréquence de 400 MHz, bien qu'impressionnante, reste toutefois inférieure aux 4,32 GHz du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Le processeur bénéficie également d'améliorations significatives au niveau de la mémoire cache, avec 16 MB de cache L3 et 10 MB de cache système (SLC) dédiés au GPU et aux autres composants. Cette configuration devrait permettre une meilleure gestion des données et une réduction de la latence lors des opérations intensives.

Performances graphiques et intelligence artificielle renforcées

Le Dimensity 9500 intègre un nouveau GPU Mali-G1-Ultra MC12, remplaçant potentiellement l'Immortalis-Drage avec une microarchitecture repensée. Cette nouvelle unité graphique offrirait des performances de ray tracing améliorées tout en réduisant la consommation énergétique, un équilibre particulièrement recherché dans les appareils mobiles.

L'intelligence artificielle est bien entendu de la partie avec l'intégration du NPU 9.0. Cette unité de traitement neuronal délivrerait jusqu'à 100 TOPS (Tera Operations Per Second), soit le double des performances estimées du Dimensity 9400. Cette puissance de calcul considérable permettrait d'accélérer significativement les tâches d'IA embarquée et les applications d'apprentissage automatique.

Processus de fabrication et connectivité de pointe

Le Dimensity 9500 sera fabriqué selon le processus TSMC N3P, une évolution du nœud N3E utilisé pour les Dimensity 9400 et 9400+. Cette amélioration technologique devrait apporter des gains en termes d'efficacité énergétique et de performances, particulièrement lors d'utilisations intensives.

En matière de connectivité, la puce supportera la mémoire LPDDR5X cadencée à 10667 Mbps ainsi que le stockage UFS 4.1 en configuration quad-channel.

Benchmarks prometteurs face à la concurrence

Les premiers tests de performance révèlent des scores particulièrement impressionnants. En effet, le Dimensity 9500 obtiendrait selon les estimations 3900 points en single-core et 11000 points en multi-core sur Geekbench 6. Ces résultats représenteraient une amélioration de 49% en performance single-core et 36% en multi-core par rapport au Dimensity 9400, ce qui est loin d’être négligeable.

Comparé à la concurrence actuelle, le Dimensity 9500 serait légèrement en retrait face aux processeurs Apple A19 Pro et Snapdragon 8 Elite 2 en performance single-core, mais resterait compétitif en multi-core.

Face au Snapdragon 8 Elite qui domine actuellement le marché avec une avance à deux chiffres sur le Dimensity 9400, cette nouvelle génération pourrait permettre à MediaTek de retrouver sa compétitivité. Le constructeur taïwanais avait déjà démontré sa capacité à rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3, le Dimensity 9400 étant 25% plus rapide dans les tests Geekbench.