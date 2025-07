Nothing Phone (3) : le premier vrai flagship de la marque londonienne arrive

Après plusieurs semaines de teasing et quelques fuites, le Nothing Phone (3) est enfin une réalité. Sans surprise et selon la marque, il arbore une esthétique géométrique inspirée de l'architecture moderne, avec un nouveau design tri-colonnes qui apporte rythme et structure à l'ensemble.

Le Glyph est mort, vive le Glyph

En rupture avec les récents Phone (3a) et Phone (3a) Pro, et Comme cela avait été annoncé par Nothing qui avait communiqué sur le fait qu'il allait faire disparaître son interface Glyph symbolisé par des éléments rétroéclairés au dos, le Glyph n’est plus.

Ou plus exactement, il s'est transformé. En effet, on parle maintenant de Glyph Matrix. Concrètement , il s'agit d’un écran micro-LED situé au dos de l'appareil qui transforme radicalement l'interaction avec les notifications.

On avait déjà vu cela à l'arrière du Asus ROG Phone 9 Pro. Cette matrice lumineuse composée ici de 489 LED permet d'afficher des informations contextuelles sans nécessiter l'allumage de l'écran principal. Selon Nothing, cette fonctionnalité vise à réduire le temps d'écran en proposant un moyen plus intelligent de rester connecté.

La Glyph Matrix intègre également les Glyph Toys, une collection d'outils ludiques et de mini-jeux accessibles directement depuis le dos du téléphone. Ces fonctionnalités incluent un miroir Glyph, une horloge numérique, un chronomètre, un indicateur de batterie et même des jeux comme "Spin the Bottle". En outre, il est possible de personnaliser l'expérience en assignant des icônes personnalisées aux contacts, affichant des avatars pixelisés lors de la réception de messages.

Performances techniques : Snapdragon 8s Gen 4 et optimisations substantielles

Le Phone (3) embarque le processeur Snapdragon 8s Gen 4 gravé en 4 nm, une puce qui représente un bond significatif par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 du Phone (2). D'après Nothing, les améliorations sont considérables : 36% d'augmentation de la puissance CPU, 88% d'amélioration des performances GPU, 60% de boost pour les tâches liées à l'intelligence artificielle et 125% d'accélération pour la reconnaissance d'images.

Cette montée en puissance s'accompagne d'un écran AMOLED de 6,67 pouces offrant une résolution 1,5K et une luminosité de pointe atteignant 4500 cd/m² en HDR, selon Nothing. L'affichage propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 30 à 120 Hz avec un échantillonnage tactile à 1000 Hz, garantissant une fluidité optimale dans toutes les situations d'usage.

L'autonomie bénéficie également d'améliorations notables avec une batterie silicium-carbone de 5150 mAh, la plus importante jamais intégrée dans un smartphone Nothing. La charge filaire de 65W permet une recharge complète en 54 minutes, tandis que la charge sans fil de 15W offre une solution pratique pour les recharges d'appoint.

Système photographique : quatre capteurs 50 mégapixels pour une polyvalence maximale

Le Nothing Phone (3) profite d’une configuration photographique ambitieuse. En effet, il y a quatre capteurs de 50 mégapixels.

Le capteur principal de 1/1,3 pouce bénéficie d'une stabilisation optique et d'une ouverture f/1.7, promettant des performances remarquables en basse lumière. Le téléobjectif périscopique offre un zoom optique 3x avec stabilisation, tandis que l'ultra grand-angle couvre un champ de 114 degrés.

Selon Nothing, l'ensemble du système permet d'enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde sur tous les objectifs, avec stabilisation optique et électronique.

La caméra frontale, également dotée d'un capteur 50 mégapixels, prend en charge l'enregistrement vidéo 4K à 60 fps, ce qui est rare sur ce segment de marché.

Nothing OS 3.5 : intelligence artificielle intégrée de manière réfléchie

Nothing OS 3.5, basé sur Android 15, propose plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle pensées pour améliorer l'expérience utilisateur sans surcharge. Essential Search offre une barre de recherche universelle accessible d'un glissement depuis l'écran d'accueil, permettant de fouiller contacts, photos, fichiers et d'obtenir des réponses instantanées.

La fonction "Flip to Record" veut transformer le smartphone en outil de transcription en le retournant simplement face contre table après avoir maintenu la touche Essential enfoncée.

Cette fonctionnalité exploite Essential Space, un environnement centralisé où l'IA organise idées, notes et contenus. D'après Nothing, un utilisateur sur cinq utilise déjà cette fonctionnalité de manière hebdomadaire.

La marque garantit cinq années de mises à jour Android majeures et sept années de correctifs de sécurité, avec Android 16 et Nothing OS 4.0 prévus pour le troisième trimestre 2025.

Avec une telle fiche technique et un prix bien inférieur à 1000 euros, le Nothing Phone (3) vient directement concurrencer le Samsung Galaxy S25, lancé plus tôt cette année au même tarif. Après avoir longtemps navigué dans les eaux du milieu de gamme avec une certaine réussite, Nothing vise désormais le segment premium.

Disponibilité et prix

Le Nothing Phone (3) sera commercialisé en deux configurations dans les coloris noir et blanc. Le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à 799 euros, tandis que la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage atteint 899 euros.

Les précommandes mondiales débutent le 4 juillet 2025 sur nothing.tech et chez les partenaires sélectionnés, avec une disponibilité générale prévue le 15 juillet 2025.