Plus performant qu'un Samsung et beaucoup moins cher qu'un iPhone, ce smartphone est un succès en Chine depuis sa sortie

Un outsider qui attire tous les regards

Dès ses premières apparitions, notre outsider a suscité la curiosité, tandis que les influenceurs et premiers utilisateurs du smartphone sont tombés sous le charme de la bête : un appareil qui allie puissance et autonomie haut de gamme tout en restant abordable ?

Eh oui, les réactions ont été unanimes, mais le nom restait inconnu du grand public.

Enfin, la révélation

Ce modèle, c’est le Oppo Reno 14 5G. Si ce modèle est sorti il y a peu, en revanche, la marque Oppo, elle, est déjà bien implantée sur le marché chinois.

Or avec son appareil, elle a frappé fort en proposant un haut de gamme puissant, polyvalent mais diantrement plus accessibles que ceux de Samsung et Apple !

Des caractéristiques qui font la différence

Équipé d’un écran OLED de 6,59 pouces avec 120 Hz adaptatif, d’une puce MediaTek Dimensity 8350 et de 12 Go de RAM, le Reno 14 offre une fluidité d'exécution tout à fait remarquable.

Son triple module photo dorsal de 50 + 50 + 8 mégapixels est très complet, tandis que le capteur frontal de 50 mégapixels assure des selfies d'une qualité bien supérieure à ce qui se trouve en moyenne la plupart du temps à ce prix.

Et l’ergonomie ne déçoit pas non plus dans un contexte où tous nos appareils grossissent : 187 g pour 7,4 mm d’épaisseur, pour une prise en main confortable et un dos aux reflets subtils, disponible en blanc opale ou vert.

Et ce n'est pas fini, car contrairement a Apple et Samsung qui peinent à dépasser les 5000 mAh, sa batterie propose un autonomie record avec ses 6000 mAh pour plus d’une journée et demie d'autonomie. Quant à sa recharge rapide à 80 W, elle permet de revenir à 50 % en 20 minutes seulement.

Pourquoi il séduit autant le marché

La combinaison de performances solides, d’un design soigné et ergonomique en main et d’un prix très correct explique sans aucun doute le succès rencontré par ce modèle.

Oppo a réussi à proposer un smartphone qui répond aux besoins quotidiens tout en offrant une expérience haut de gamme, mais sans le prix.

Ce succès s’est traduit par des chiffres impressionnants : en 2025, Oppo est devenue la troisième marque la plus vendue en Chine, avec plus de 10 millions d’unités écoulées, devant Apple et Samsung dans plusieurs segments.

Un outsider à suivre

Ce smartphone, c'est l’histoire d’un constructeur peu connu en France qui est pourtant capable de surprendre le marché.

Pour les consommateurs qui cherchent un appareil polyvalent, performant et abordable, le Oppo Reno 14 5G est un choix judicieux. Il combine autonomie, photo, puissance et design sans exiger le prix des très haut de gamme, alors, pourquoi ne pas se laisser tenter, celui-ci étant également accessible ne France !