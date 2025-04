Qualcomm dévoile le Snapdragon 8s Gen 4 : une nouvelle ère pour les smartphones Android

Après des déclinaisons de ses précédentes puces, Qualcomm continue de proposer des versions alternatives de ses chipsets phares. Ainsi récemment, la société américaine annonçait le Snapdragon 8s Elite. Désormais, il vaut aussi falloir compter sur le processeur Snapdragon 8s Gen 4.

D'après la marque, il représente une évolution majeure par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8s Gen 3, avec des gains de performance qui devraient se faire sentir dans tous les aspects de l'utilisation quotidienne.

La particularité de ce nouveau SoC (System on Chip) réside dans sa conception architecturale. Selon le fabricant, le Snapdragon 8s Gen 4 se démarque par l'absence de petits cœurs dans sa structure, une approche qui permettrait d'optimiser les performances multi-cœurs.

Les tests préliminaires réalisés par Qualcomm indiquent une amélioration de performance de l'ordre de 31% par rapport à la génération précédente, ce qui laisse présager une fluidité accrue pour les applications les plus exigeantes.

Cette nouvelle puce s'inscrit dans la stratégie de Qualcomm visant à proposer des solutions de haute performance pour différentes gammes de prix. On peut s'attendre à voir ce processeur équiper prochainement des modèles de smartphones de marques comme Xiaomi et OnePlus, par exemple, offrant ainsi des capacités avancées à des appareils potentiellement plus accessibles que les flagships premium.

Des performances graphiques et IA considérablement améliorées

Le volet graphique n’a pas été oublié avec ce nouveau processeur. Le Snapdragon 8s Gen 4 hérite de l'unité de traitement graphique Adreno déjà présente dans le Snapdragon 8 Elite, mais avec une architecture divisée en deux tranches.

Cette configuration permettrait, selon Qualcomm, d'utiliser la puce en tandem avec d'autres puces identiques pour démultiplier la puissance de traitement graphique.

Comme les autres chipsets récents, l'intelligence artificielle occupe une place centrale dans cette nouvelle génération de processeur. Équipé d'un NPU (Neural Processing Unit) plus rapide et d'une mémoire partagée doublée par rapport au modèle précédent, le Snapdragon 8s Gen 4 promet d'accélérer considérablement les performances liées à l'IA sur les appareils mobiles.

Selon les données communiquées par Qualcomm, les smartphones équipés de cette puce bénéficieraient d'une performance d'IA 44% supérieure, ce qui se traduirait par des fonctionnalités plus réactives et plus intelligentes au quotidien.

Ces améliorations devraient se manifester dans diverses applications, de la reconnaissance faciale à l'optimisation automatique des photos, en passant par les assistants vocaux et les fonctionnalités de traduction en temps réel.

Aujourd’hui, l'IA embarquée devient un élément différenciant majeur sur le marché des smartphones, et Qualcomm semble bien décidé à ne pas se laisser distancer dans ce domaine stratégique.

Une connectivité repensée et des capacités multimédias étendues

Le Snapdragon 8s Gen 4 introduit également la prise en charge du Bluetooth 6.0 prometteur de connexions sans fil plus stables et plus économes en énergie. Mais c'est surtout l'intégration du support XPAN qui pourrait transformer l'expérience utilisateur.

Cette technologie permet de connecter des écouteurs sans fil compatibles directement via Wi-Fi, sans passer par le Bluetooth traditionnel, offrant potentiellement une meilleure qualité audio et une latence réduite. La norme Wi-Fi 7 est prise en charge par ce Soc.

Dans le domaine multimédia, sur le papier, les capacités du nouveau processeur impressionnent. Le Snapdragon 8s Gen 4 prend en charge des capteurs photo jusqu'à 320 mégapixels, ouvrant la voie à des smartphones capables de capturer des images d'une définition exceptionnelle.

La puce permet également l'enregistrement de vidéos 4K à 30 images par seconde même dans des conditions de faible luminosité, un atout considérable pour les utilisateurs friands de vidéographie nocturne.

Parmi les fonctionnalités avancées, on note également la correction en temps réel du teint de la peau et des couleurs du ciel dans les photos et vidéos.

Ces traitements, réalisés à la volée grâce aux capacités d'IA améliorées, devraient permettre d'obtenir des résultats plus naturels et plus fidèles à la réalité, sans nécessiter de retouches manuelles après la prise de vue.

Avec ses performances accrues, ses capacités d'IA renforcées et ses innovations en matière de connectivité, cette puce devrait contribuer à enrichir l'expérience utilisateur sur la prochaine génération de smartphones.

On devrait voir apparaître les premiers appareils équipés de ce processeur dans les prochains mois.