Samsung Galaxy Z Flip7 FE : des prix européens dévoilés par une fuite

Le marché des smartphones pliants s'apprête à accueillir une nouvelle proposition tarifaire avec le Samsung Galaxy Z Flip7 FE. Une fuite récente dévoile les prix européens et britanniques de cet appareil, suggérant une stratégie de démocratisation des technologies pliants de la part du constructeur sud-coréen.

D'après les informations divulguées par le revendeur LambdaTek, le Galaxy Z Flip7 FE (nom de code B7R) afficherait des prix particulièrement compétitifs sur les marchés européens. Le modèle d'entrée de gamme avec 128 Go de stockage serait proposé aux alentours de 1056 euros en Europe, probablement 1049 euros. La version 256 Go, quant à elle, atteindrait environ 1131 euros sur le marché européen, peut-être 1149 euros.

Ces prix, s’ils sont avérés, représentent une baisse substantielle par rapport aux modèles précédents de la gamme. Pour mettre ces chiffres en perspective, le Galaxy Z Flip6 avait été lancé à 1199 euros pour sa version 256 Go et 1319 euros pour le modèle 512 Go. Le futur Z Flip7 standard, selon les mêmes sources, devrait être commercialisé à partir d’environ 1199 euros.

Avec ces prix, Samsung souhaite élargir l'adoption des smartphones pliants. En proposant un modèle FE (Fan Edition), le fabricant reprend une formule qui a fait ses preuves sur d'autres gammes, offrant des fonctionnalités premium à des prix plus accessibles. Cette stratégie pourrait permettre au constructeur de toucher de nouveaux segments de consommateurs jusqu'alors réticents face aux tarifs élevés des smartphones pliants.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Le Galaxy Z Flip7 FE s'inscrit dans une démarche de diversification de l'offre Samsung sur le segment des smartphones pliants. Selon les informations disponibles, cet appareil reprendrait les caractéristiques principales du Galaxy Z Flip6 tout en intégrant un processeur Exynos plutôt qu'un chipset Snapdragon.

Cette approche n'est pas sans rappeler la stratégie déployée par Samsung sur d'autres segments, où les processeurs Exynos équipent souvent les versions européennes des smartphones Galaxy. Le choix de cette solution technique pour le modèle FE pourrait également s'expliquer par des considérations de chaîne d'approvisionnement et de marges commerciales. L’idée aussi serait d’aller chercher des clients potentiels du Motorola Razr 60 Ultra mais surtout de sa version plus abordable Razr 60 que l'on trouve à partir de 800 euros actuellement.

Samsung a programmé un événement Unpacked pour le 9 juillet, qui pourrait être l'occasion d'officialiser cette nouvelle gamme de smartphones pliants.