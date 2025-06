Samsung Galaxy Z Flip7 : le design définitif fuite, les couleurs aussi

Après le Galaxy Z Fold7, c'est au tour du prochain modèle compact pliant de Samsung de faire les frais d'une fuite sur son design. Si les images officielles fuitées et publiées sur le site Android Headlines permettent d’apprécier le rendu des versions Jet Black et Blue Shadow, la déclinaison Coral Red reste pour l’instant mystérieuse, aucune photo n’ayant encore circulé.

D’après les habitudes du fabricant, il est probable que d’autres coloris, réservés à la boutique en ligne Samsung.com, soient également proposés, même si leur existence n’a pas encore été confirmée par des visuels ou des informations complémentaires.

En comparaison, le Galaxy Z Flip6 offrait une palette plus large avec, outre les versions mentionnées, des coloris Blue, Peach, Yellow et Mint, majoritairement dans des tons pastel. Samsung semble donc vouloir opérer un virage esthétique pour la septième génération de son smartphone à clapet.

Capacités de stockage et configurations attendues

Les informations divulguées font également état de deux configurations de stockage pour le Galaxy Z Flip7 : 256 Go et 512 Go. Aucun modèle doté de 1 To n’est mentionné à ce stade, ce qui positionne l’appareil dans la continuité des standards actuels du marché pour les smartphones haut de gamme pliants.

Par ailleurs, Samsung préparerait une version plus accessible, le Galaxy Z Flip7 FE. Ce modèle, qui vise à rendre la technologie du pliable plus abordable, serait décliné en deux options de stockage, 128 Go et 256 Go, et se limiterait à deux coloris classiques : Noir et Blanc.

Performances et mémoire vive : premières indications

Les fuites ne fournissent pas de détails officiels sur la mémoire vive des nouveaux modèles. Toutefois, des résultats repérés sur Geekbench suggèrent que le Galaxy Z Flip7 serait équipé de 12 Go de RAM, tandis que la version FE disposerait de 8 Go. Il convient toutefois de préciser que ces chiffres se basent sur des unités de test et qu’il n’est pas exclu que Samsung propose d’autres configurations lors du lancement commercial. La marque n’a pas encore proposé de modèle 16 Go sur ses appareils pliants, ce qui laisse supposer que la capacité maximale resterait à 12 Go pour le Z Flip7.

En matière de performances, cette dotation en mémoire vive positionne le Z Flip7 dans la moyenne haute du segment des smartphones pliants, où la concurrence, notamment Motorola avec son Razr 60 Ultra, propose également des configurations similaires. Le choix d’une RAM de 8 Go pour la version FE permettrait de maintenir un équilibre entre performances et accessibilité tarifaire.

Disponibilité et prix

À ce jour, aucune information officielle n’a été communiquée concernant la date de lancement ou les tarifs du Galaxy Z Flip7 et de sa version FE. Les fuites ne mentionnent pas non plus les éventuelles déclinaisons de couleurs exclusives à Samsung.com, ni les éventuelles promotions de lancement.

Le Galaxy Z Flip7 et le Galaxy Z Fold7 seront officiellement dévoilés le 9 juillet lors d’une conférence Unpacked à New-York.