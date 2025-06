Samsung annonce son Galaxy Unpacked de juillet 2025 à Brooklyn avec un focus sur l'IA

Cette édition 2025 du Galaxy Unpacked sera l’occasion de proposer une approche novatrice de l'intelligence artificielle mobile. Samsung présente cette évolution comme une transformation fondamentale de la relation entre l'utilisateur et son smartphone.

Selon le fabricant, l'IA ne se contente plus d'être un ensemble de fonctionnalités supplémentaires, mais devient véritablement la nouvelle interface utilisateur.

Cette philosophie s'articule autour d'un concept clé : transformer le smartphone traditionnel en « partenaire intelligent » capable de comprendre les intentions de l'utilisateur et d'y répondre instantanément.

Samsung explique que cette approche fait passer l'expérience utilisateur « de la réaction à l'anticipation », où l'intention devient immédiate grâce à l'IA.

La nouvelle génération d'appareils Galaxy sera donc repensée autour de cette interface alimentée par l'intelligence artificielle, soutenue par ce que Samsung qualifie de « technologie de pointe conçue pour libérer tout leur potentiel ».

L’année dernière, les Galaxy S24 inauguraient les premières fonctions relatives à l’IA. Un peu plus tard, les nouveaux smartphones pliants offraient de nouvelles fonctionnalités comme Now Brief, qui fournit des résumés personnalisés tout au long de la journée, ou encore des capacités de traitement photo améliorées par l'intelligence artificielle.

Cette année, avec les Galaxy S25, Samsung est allé encore plus loin en proposant d’autres options dans ce sens et les nouveaux modèles pliants pourraient ainsi gagner de nouvelles possibilités dans ce domaine.

Tout sera dévoilé le 9 juillet prochain dont les caractéristiques techniques complètes des Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7. Il est également possible que le Galaxy Z Flip7 FE soit de la partie.

Brooklyn, symbole d'innovation pour Samsung

Le choix de Brooklyn comme lieu d'accueil de cet événement n'est pas anodin. Samsung justifie cette décision par le caractère « extraordinaire » et l'histoire « distinctive » de cet arrondissement new-yorkais.

Brooklyn représente un lieu « où la pensée visionnaire et les idées audacieuses façonnent l'avenir », ce qui correspond parfaitement à l'esprit d'innovation que souhaite véhiculer la marque avec ses nouveaux produits.

L'événement Galaxy Unpacked du 9 juillet 2025 sera accessible gratuitement en direct sur plusieurs plateformes officielles de Samsung. La diffusion débutera à 16h (heure de Paris) sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube officielle de Samsung.