Samsung Galaxy Z Flip7 : le clapet pliant s’agrandit et s’affine

Présenté en même temps que le Galaxy Z Fold7, un modèle pliant au format à clapet qui a fait l’objet de très nombreuses rumeurs, le Galaxy Z Flip7 est désormais une réalité. D’après Samsung, le design reste un argument central, mais l’agrandissement des écrans et la montée en gamme des composants internes représentent une évolution des plus significatives, toujours selon la marque, pour ce produit qui vise à séduire un public encore plus large. Notez aussi que Samsung propose aussi désormais le Galaxy Z Flip7 FE, un modèle à partir de 1000 euros, une copie du Galaxy Z Flip6.

Des écrans plus grands et plus fluides

L’évolution la plus visible du Galaxy Z Flip7 concerne ses écrans. En effet, l’écran externe, auparavant de forme atypique, adopte désormais une dalle rectangulaire de 4,1 pouces (1048 x 948 px), contre 3,4 pouces sur la génération précédente. Il rattrape ainsi son retard sur le Motorola Razr 60 Ultra et son prédécesseur, le Razr 50 Ultra qui ont des écrans de 4 pouces à l’extérieur. Cette nouvelle forme, qui s’étend sous les deux caméras externes, permet un affichage plus spacieux et des bordures affinées pour un rendu plus élégant. Selon le fabricant, cet écran bénéficie également d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, non adaptative, avec la possibilité de revenir à 60 Hz pour économiser l’énergie.

L’écran interne n’a pas été oublié puisqu’il atteint désormais 6,9 pouces au format 21:9, offrant une définition Full HD+ de 1080 x 2520 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement varie automatiquement de 1 à 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide et adaptée à chaque usage. Les deux écrans utilisent la technologie OLED, gage de couleurs vives et de contrastes infinis.

Design affiné, robustesse renforcée

Le Galaxy Z Flip7 ne subit pas la cure de minceur spectaculaire du Z Fold7, mais il affiche tout de même des dimensions revues à la baisse : 75,2 x 166,7 x 6,5 mm ouvert, 75,2 x 85,5 x 13,7 mm fermé, pour un poids de 188 grammes. Ces mensurations le rendent plus fin que le Flip6 et que le Galaxy Z Flip7 FE, tout en conservant une excellente prise en main.

La robustesse est également au rendez-vous, avec une coque en Gorilla Glass Victus 2, un châssis et une charnière en aluminium blindé. La pliure de l’écran interne a été atténuée grâce à un épaississement de la couche de verre ultra fin, ce qui, selon le fabricant, améliore la résistance et la durabilité de la dalle.

Performances et autonomie en hausse

Pour la première fois, Samsung équipe son Galaxy Z Flip7 du processeur Exynos 2500 gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM. Rappelons que son prédécesseur embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 alors que Z Flip7 FE est doté d’un Exynos 2400. Cette puce maison, présente sur tous les marchés, a été choisie pour sa meilleure gestion thermique et son coût inférieur à celui du Snapdragon 8 Elite. D’après le constructeur, cette uniformisation permet d’offrir la même expérience utilisateur partout dans le monde.

La batterie gagne en capacité, passant à 4300 mAh, soit 300 mAh de plus que sur le Flip6. Et c’est une très bonne chose. En outre, la charge filaire reste limitée à 25 W. Cette évolution devrait permettre une plus grande autonomie, un point souvent critiqué sur les générations précédentes. Samsung annonce un gain de 8 heures pour les mêmes conditions d’utilisation que sur le Z Flip6.

Module photo équilibré, interface repensée

Côté photo, le Galaxy Z Flip7 conserve une formule sans téléobjectif et les mêmes capteurs que la précédente version, avec un module principal de 50 mégapixels (f/1,8, OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et une caméra selfie de 10 mégapixels (f/2,2). Samsung affirme que le zoom numérique, géré par le capteur principal, ne dégrade pas la qualité jusqu’à x2, avec une possibilité d’aller jusqu’à x10. Le Galaxy Z Flip7 FE est doté de la même configuration.

Le smartphone sortira directement sous One UI 8, basée sur Android 16. Cette interface propose des widgets repensés et des interactions plus fluides sur l’écran externe, désormais plus polyvalent. Selon le fabricant, cette nouvelle expérience logicielle vise à tirer pleinement parti des deux écrans. Enfin, notez que l’appareil embarque exactement les mêmes fonctions d’intelligence artificielle que les gammes des Galaxy S25, sauf qu’elles sont adaptées aux écrans, surtout externes.

Disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy Z Flip7 sera proposé en trois coloris : bleu nuit, noir absolu et corail, avec une version vert d’eau exclusive au site officiel de Samsung. Les tarifs restent inchangés par rapport à la génération précédente : 1199 € pour la version 256 Go et 1319 € pour la version 512 Go. La commercialisation débutera le 25 juillet 2025. Jusqu’au 24 juillet inclus, une offre de précommande permettra de bénéficier d’une remise de 150 € sur la version 512 Go.