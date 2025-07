Samsung Galaxy Z Flip7 FE : le pliable (presque) pour tous ?

Comme les rumeurs le laissaient entendre, ce n’est plus deux mais trois smartphones pliants que la marque sud-coréenne lance cette année. En effet, le Galaxy Z Flip7 et le Galaxy Z Fold7 sont désormais accompagné d’une version FE (Fan Edition) à clapet. Baptisé logiquement Galaxy Z Flip7 FE, ce dernier reprend à l’identique le design et la majorité des caractéristiques techniques du Galaxy Z Flip6.

On retrouve ainsi un format compact, des dimensions de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm et un poids de 187 grammes, avec une charnière centrale et une finition mêlant aluminium et verre Gorilla Glass Victus 2. L’écran interne, de 6,7 pouces, s’appuie sur la technologie Dynamic AMOLED 2X, offrant une définition de 1080 x 2640 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m², selon la marque.

L’écran externe, quant à lui, conserve une diagonale de 3,4 pouces et une résolution de 720 x 748 pixels, avec une luminosité de 1600 cd/m².

La batterie de 4000 mAh, compatible avec la charge rapide 25W filaire et 15W sans fil, promet une autonomie similaire à celle du Z Flip6. La connectique reste complète : USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, et capteur d’empreintes latéral. L’appareil bénéficie également d’une certification IP48, garantissant une résistance accrue à la poussière et à l’eau.

Un processeur Exynos 2400 pour contenir les coûts

La principale différence entre le Z Flip7 FE et le Z Flip6 réside dans le choix du processeur. Samsung a opté pour sa puce maison Exynos 2400, déjà présente sur les Galaxy S24 et S24+, en lieu et place du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Ce changement permet de réduire le coût de production et donc le prix final du smartphone, mais il s’accompagne de concessions en termes de performances. L’Exynos 2400, bien qu’efficace pour un usage quotidien, se montre en retrait sur les benchmarks et les usages intensifs face à la puce Qualcomm.

Ce choix technique s’accompagne également d’une réduction de la mémoire vive, limitée à 8 Go sur la version FE, contre 12 Go sur le Z Flip6. Le stockage interne est proposé en 128 ou 256 Go, alors que le Z Flip6 offre des options allant jusqu’à 512 Go. Cette rationalisation de la fiche technique permet de rendre le produit plus accessible, mais pourrait décevoir les personnes qui sont à la recherche de performances maximales ou d’une grande capacité de stockage.

Quelle concurrence ?

L’arrivée du Galaxy Z Flip7 FE est née d’une volonté de démocratiser le smartphone pliable. Le prix de lancement, inférieur à 1000 euros pour la version de départ est une première pour Samsung, qui passe ainsi sous cette barre symbolique pour un modèle pliant. Toutefois, cette stratégie soulève plusieurs interrogations. En effet, le Z Flip6, désormais disponible à 735 euros en version 512 Go chez certains opérateurs, apparaît comme une alternative plus intéressante sur le plan du rapport qualité-prix. En outre, il vient aussi concurrencer le Motorola Razr 60 Ultra que l’on peut trouver à partir d’un peu plus de 1000 euros avec des performances plus véloces et un très grand écran externe, comme le Galaxy Z Flip7. Sinon, il y a aussi le Motorola Razr 60 disponible à des tarifs compétitifs, même si les ventes restent dominées par les versions haut de gamme.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Flip7 FE sera disponible en deux configurations : 128 Go à 999 euros et 256 Go à 1059 euros à partir du 24 juillet jusqu’à attendre les précommandes. Les coloris annoncés sont très sombres : noir ou blanc avec des finitions brillantes (mates pour le Galaxy Z Flip7), ce qui est, de notre point de vue, étonnant pour un modèle FE qui est censé mettre un peu de folie dans une gamme plus stricte.

Reste à savoir si à ce prix, il va réellement séduire les personnes qui hésitent encore à passer aux modèles pliants, Samsung n’ayant, de son point de vue, fait que très peu de compromis sur les composants souhaitant ainsi offrir un produit toujours Premium.