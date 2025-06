Samsung officialise le chipset Exynos 2500 : sa puce 3 nm

Samsung vient d'officialiser son processeur Exynos 2500. Cette puce, gravée selon le procédé 3 nm le plus avancé de Samsung, représente un tournant technologique majeur pour l'entreprise qui cherche à rattraper son retard face à Qualcomm sur le segment des processeurs mobiles haut de gamme.

D'après Samsung, cette nouvelle génération apporte des améliorations substantielles par rapport au Exynos 2400, notamment grâce à l'adoption du procédé de fabrication 3 nm GAA (Gate All Around). Cette technologie permet d'optimiser l'efficacité énergétique tout en augmentant les performances, un enjeu central pour les smartphones où l'autonomie reste un critère déterminant.

L'annonce intervient à un moment stratégique, quelques semaines avant l'événement Unpacked prévu le 9 juillet, où Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliants. Selon les informations disponibles, le Galaxy Z Flip7 pourrait être le premier appareil à bénéficier de cette nouvelle puce, marquant ainsi le retour des processeurs Exynos sur des modèles phares après plusieurs générations dominées par les puces Snapdragon de Qualcomm.

Architecture repensée pour les performances

Le SoC Samsung Exynos 2500 adopte une configuration CPU à 10 cœurs particulièrement sophistiquée. Selon le fabricant, cette architecture comprend un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,3 GHz pour les tâches les plus exigeantes, complété par deux groupes de cœurs Cortex-A725 : deux unités fonctionnant à 2,74 GHz et cinq autres à 2,36 GHz. Cette répartition est complétée par deux cœurs Cortex-A520 à 1,8 GHz dédiés aux tâches légères, permettant d'optimiser la consommation énergétique selon les besoins.

Cette approche multi-cluster vise à offrir un équilibre optimal entre performances et efficacité énergétique. Samsung annonce un gain de 15% sur les performances des cœurs haute fréquence par rapport au Exynos 2400, une amélioration qui devrait se traduire par une meilleure fluidité lors de l'utilisation d'applications gourmandes ou du multitâche intensif.

Du côté graphique, l'Exynos 2500 intègre le GPU Xclipse 950 de quatrième génération, développé en partenariat avec AMD et basé sur l'architecture RDNA 3. Cette solution graphique prend en charge le ray tracing matériel, une technologie jusqu'alors réservée aux cartes graphiques haut de gamme et aux consoles de jeu. D'après Samsung, les performances en ray tracing ont été améliorées de 28% par rapport à la génération précédente, ouvrant la voie à des expériences de jeu mobile plus immersives.

Le processeur intègre également des capacités vidéo avancées avec la prise en charge de la sortie 4K à 120 images par seconde.

Intelligence artificielle au cœur de l'expérience

L'un des aspects les plus marquants du Exynos 2500 est le fait qu’il dispose d’unités renforcées pour l'intelligence artificielle. Le NPU (Neural Processing Unit) intégré peut traiter jusqu'à 59 trillions d'opérations par seconde (TOPS), représentant une amélioration de 39% par rapport au Exynos 2400. Cette puissance de calcul dédiée à l'IA permet d'exécuter des algorithmes complexes directement sur l'appareil, sans nécessiter de connexion cloud.

Selon Samsung, ces capacités d'IA embarquée ouvrent de nouvelles possibilités pour la photographie mobile. Le processeur d'images peut gérer des capteurs jusqu'à 320 mégapixels et intègre des fonctionnalités avancées comme la réduction de bruit multicouche (MLNR) et l'amélioration temporelle de la qualité d'image. Ces technologies permettent d'optimiser automatiquement les photos en temps réel, particulièrement dans des conditions de faible luminosité ou lors de prises de vue complexes.

L'enregistrement vidéo bénéficie également de ces améliorations avec la prise en charge de l'8K à 30 images par seconde et du 4K à 120 images par seconde, le tout avec un traitement HDR 10 bits pour une meilleure dynamique des couleurs, ce qui est idéal pour la création de contenu mobile.

Performances face à la concurrence

Les premiers benchmarks de cette puce révèlent des performances encourageantes mais nuancées face à la concurrence de Qualcomm. Sur Geekbench 6, la puce Samsung obtient entre 2303 et 2356 points en single-core et entre 8062 et 8076 points en multicore. En comparaison, le Snapdragon 8 Elite équipant les Galaxy S25 actuels atteint 2883 points en single-core et 9518 points en multicore.

Cependant, face aux générations précédentes de Qualcomm, l’Exynos 2500 montre des résultats plus compétitifs. Comparé au Snapdragon 8 Gen 3, il affiche de meilleures performances sur AnTuTu 10 avec un score de 2213K contre 2052K, soit environ 8% d'amélioration. Cette progression suggère que Samsung rattrape progressivement son retard technologique, même si l'écart avec les dernières puces Qualcomm demeure perceptible.

Le GPU Xclipse 950 présente également des performances intéressantes avec une fréquence supérieure d'environ 30% par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, à confirmer sur des smartphones commercialisés.

Contrairement aux pratiques récentes de Samsung qui privilégiait les puces Snapdragon sur tous ses marchés, cette nouvelle génération pourrait marquer le retour des processeurs Exynos sur certains modèles phares.