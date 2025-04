Snapdragon Elite 2 : Qualcomm prépare une révolution pour les smartphones Android de 2026

Qualcomm vient d'annoncer la disponibilité du processeur Snapdragon 8s Gen 4, une version allégée du Snapdragon 8 Gen 4. Or, le Snapdragon 8 Elite 2 est le prochain Soc conçu par la marque américaine pour les smartphones haut de gamme.

Cette nouvelle puce, dont la présentation officielle serait programmée pour octobre 2025, s'annonce comme une évolution majeure qui pourrait transformer l'expérience utilisateur sur les appareils Android premium de 2026.

En effet, d'après les premières informations qui ont filtré, notamment via le leaker chinois Digital Chat Station, cette puce offrirait des gains de performances considérables par rapport à la génération actuelle. Les premiers tests Geekbench révèlent des scores impressionnants : 4000 points en mono-cœur contre 3200 pour l'actuel Elite, et 13000 points en multi-cœur contre 10300 pour son prédécesseur.

Ces chiffres représentent des augmentations respectives de 25% et 26,2%, laissant présager une amélioration globale pouvant atteindre 30% des performances. Rappelons aussi que Qualcomm propose une version allégée de son chipset haut de gamme actuel avec 7 cœurs et non pas 8.

Ce processeur permettrait aux fabricants de smartphones d'offrir des appareils capables de gérer des tâches toujours plus complexes, des jeux vidéo aux applications d'intelligence artificielle, tout en maintenant une efficacité énergétique optimale. On aurait ainsi une expérience plus fluide et réactive, quelle que soit l'intensité de l’utilisation.

Une architecture repensée pour des performances optimales

Le bond en avant promis par le Snapdragon 8 Elite 2 repose sur une refonte complète de son architecture. Contrairement à son prédécesseur, qui s'appuie sur une configuration comprenant un cœur « Prime », deux cœurs « Performance », deux cœurs d'efficacité et trois cœurs basse consommation, la nouvelle puce adopterait une approche différente.

Selon les informations disponibles, Qualcomm aurait opté pour une architecture composée de deux cœurs « Prime » dédiés aux tâches les plus exigeantes, accompagnés de six cœurs « Performance » pour les opérations courantes. Cette nouvelle répartition des ressources vise à offrir un meilleur équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique, un enjeu fondamental pour les smartphones actuels.

Cette évolution architecturale s'accompagne d'un processus de fabrication poussé. Qualcomm aurait choisi le procédé N3P de troisième génération en 3 nanomètres de TSMC pour produire sa puce. Ce choix technologique permettrait d'améliorer à la fois les performances et l'efficacité énergétique du processeur, deux paramètres essentiels pour les appareils mobiles.

Il est intéressant de noter que l'entreprise aurait envisagé un passage à la gravure en 2 nanomètres, qui aurait commercialisée plus tard en 2025, mais aurait finalement renoncé à cette option pour des raisons économiques. D'après PhoneArena, ce choix aurait entraîné « une importante augmentation de prix que Qualcomm ne voulait pas répercuter sur ses clients ».

Un composant clé pour les futurs smartphones premium

Le Snapdragon 8 Elite 2 devrait équiper la plupart des smartphones Android haut de gamme qui seront lancés en 2026. Il est même possible que certains modèles soient annoncés, avec du moins pour certains marchés comme la Chine étant donné que plusieurs appareils y sont annoncés avant leur commercialisation ensuite en Europe. Parmi les appareils qui pourraient bénéficier de cette puce figurent notamment les Samsung Galaxy S26, mais uniquement dans certaines régions comme les États-Unis, la Chine et le Canada. En revanche, le Galaxy S26 Ultra, modèle le plus avancé de la gamme, devrait être équipé de ce processeur dans le monde entier.

D'autres constructeurs devraient également adopter cette puce pour leurs modèles phares. On peut citer notamment OnePlus pour son futur OnePlus 14, ainsi que Motorola pour ses prochains smartphones haut de gamme. En termes de concurrence, les opposants sont bien présents, notamment Apple avec ses Soc A, Google avec ses Tensor ou encore les puces MediaTek qui sont loin d’avoir dit leur dernier mot.

L'arrivée du Snapdragon 8 Elite 2 pourrait également coïncider avec l'émergence de nouvelles applications gourmandes en ressources, notamment dans les domaines de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle ou de l'intelligence artificielle embarquée. Ces technologies nécessitent des processeurs toujours plus puissants et efficaces.

Les premiers smartphones équipés de cette puce devraient arriver sur le marché au cours du premier trimestre 2026, offrant aux consommateurs une nouvelle génération d'appareils capables de repousser les limites de ce qu'un smartphone peut accomplir. Reste à voir si les promesses de performances seront tenues et si l'expérience utilisateur sera à la hauteur des attentes suscitées par ces premières fuites.