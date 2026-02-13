Xiaomi 17 : pourquoi il restera incontournable malgré ce compromis imposé à l’Europe

En passant directement des Xiaomi 15 et 15 Ultra aux Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max et 17 Ultra, Xiaomi change de stratégie. La marque ne cache plus son ambition de s'aligner frontalement face à Apple en adoptant une nomenclature similaire.

Si ce changement peut surprendre, il ne faut pas oublier que les modèles haut de gamme de Xiaomi se sont hissés parmi les meilleurs du marché, avec une vraie appétence sur la partie photo et la qualité d'affichage. Ajoutons que cette gamme est déjà un vrai succès dans son pays !

Malgré des prix qui s'annoncent très élevés (probablement 1500 € pour le Xiaomi 17 Ultra), la gamme Xiaomi 17 restera une référence pour quiconque cherche le meilleur de l'expérience Android.

Avec son écran arrière intégré et la possibilité de lui ajouter une batterie magnétique, à la façon de MagSafe chez Apple, il vient apporter un peu de renouveau, et ça nous plaît.

Le compromis de la batterie : un sacrifice européen ?

C'est le point noir des récentes fuites : la version européenne du Xiaomi 17 Ultra devrait embarquer une batterie moins dense que celle du modèle chinois, passant de 7 000 mAh à 6 300 mAh. Ce downgrade technique est probablement lié aux normes de sécurité et de recyclage plus strictes sur notre continent.

Cependant, Xiaomi compense par une optimisation logicielle accrue. Même avec cette capacité revue, le Xiaomi 17 restera un monstre d'endurance, soutenu par une charge ultra-rapide qui demeure l'ADN de la marque.

✅ Pourquoi on l'attend avec impatience Le meilleur de l'optique : Un partenariat avec Leica encore plus poussé

: Un partenariat avec encore plus poussé Puissance brute : Le futur processeur Snapdragon au sommet

: Le futur processeur au sommet Écran révolutionnaire : Une dalle LTPO de nouvelle génération ☑️ À surveiller Prix en hausse : Un tarif qui devrait franchir un nouveau cap

: Un tarif qui devrait franchir un nouveau cap Batterie UE : Une capacité légèrement réduite pour l'Europe

L'alternative : le Xiaomi 15 Ultra voit son prix chuter

En attendant cette nouvelle génération, une opportunité se dessine : le Xiaomi 15 Ultra, roi de la photographie avec son capteur Leica d'un pouce, voit son tarif baisser de quelques centaines d'euros à l'approche du nouveau line-up.

L'actuel Xiaomi 15 Ultra reste une machine de guerre capable de rivaliser avec n'importe quel flagship de 2026, idéal pour ceux qui veulent l'excellence sans attendre le prix fort de la nouveauté.