Black Friday : trois smartphones Samsung et Xiaomi à prix sacrifiés avec le Galaxy A52s, le Galaxy S21 et le Poco X3 Pro

C’est le Black Friday avant l’heure chez Fnac, RED by SFR et Amazon ! En ce moment, profiter de promotions exclusives sur les smartphones. Voici trois bons plans pour un nouveau téléphone Xiaomi ou Samsung à petit prix. Vous avez le choix entre le Xiaomi Poco X3 Pro, le Samsung Galaxy A52s ou encore le Samsung Galaxy S21.

Black Friday : le Samsung Galaxy A52s est à prix sacrifié

L’un des derniers smartphones présentés par le constructeur Samsung, l’excellent Galaxy A52s est en promotion avant même l’arrivée du tant attendu Black Friday. Une remise de 80€, c’est assez incroyable ! Cette promotion ne risque pas d’être disponible très longtemps. Elle ne sera certainement plus disponible le jour du réel Black Friday dans une semaine.

Grâce à RED by SFR, il est possible d’acheter le Samsung Galaxy A52s au petit prix de 379€ au lieu de 459€. On aime cette chute de prix qui le rend accessible à moins de 400€. Il possède 128 Go de mémoire interne ainsi que 6 Go de RAM. Pour tout savoir de ce modèle, consultez notre test du Galaxy A52s. Il est proposé en 3 couleurs : vert, noir et gris. Même pas besoin d’être client RED ou de souscrire à un forfait pour profiter de ce tarif exceptionnel !

Le Xiaomi Poco X3 Pro profite d’une remise immédiate de 100€ chez Amazon

Vous préférez la marque Xiaomi à Samsung ? Aucun problème, nous avons également un bon plan pour vous. Cette fois-ci, c’est chez Amazon qu’il faut regarder. L’enseigne propose elle aussi des smartphones en promotion avant le Black Friday. Le Xiaomi Poco X3 Pro n’y échappe pas. Pour le bonheur de votre budget, il est proposé avec une remise immédiate de 100€ ! Ainsi vous pouvez l’acheter à 199€ au lieu de 299€. Attention, chez Amazon les stocks sont généralement très limités sur de telles offres. Alors n’hésitez pas trop longtemps.

La version du Xiaomi Poco X3 Pro présentée en promotion comporte 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Il est de couleur noire.

Le tout dernier Samsung S21 est en promotion à 699€ chez Fnac

Envie d’un smartphone haut de gamme ? Le tout dernier fleuron de la marque Samsung, le Galaxy S21 est à prix exceptionnel chez Fnac. Sans même attendre le Black Friday, l’enseigne propose une remise immédiate de -19%, soit une économie de 160€ ! Ce n’est pas négligeable. Son prix passe ainsi de 859€ à 699€ seulement ! C’est le bon moment pour se faire plaisir sans se ruiner.

Le Samsung Galaxy S21 en promotion est la version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est proposé en gris. La livraison est gratuite et un paiement en plusieurs fois est possible si vous le souhaitez.