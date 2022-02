Des photos meilleures pour le prochain Google Pixel 7 ?

Pour ces derniers smartphones, le géant américain a pris soin de développer en collaboration avec Samsung son propre processeur, le Tensor et il a aussi amélioré significativement les capteurs photo des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il pourrait faire un pas supplémentaire pour encore plus de qualité photo étant donné qu’il embauche actuellement pour sa division Image.

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont des appareils particulièrement aboutis et que le géant américain a pris soin d’équiper des dernières technologies pour revenir dans la course parmi les meilleurs mobiles au monde. Si le design peut se discuter, les avancées en matière de qualité photo ne souffrent pas la comparaison lorsqu’il s’agit de voir de quoi était capables les précédents modèles figurant pourtant parmi les clichés les plus réussis sur le marché notamment au même prix que la concurrence. Mais les prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient bien aller encore plus loin dans le domaine de la photographie, car il y a encore du chemin à parcourir, ne serait-ce que pour tenter de s’approcher des résultats obtenus avec le nouveau Huawei P50 Pro, devenu LA référence en photo. En effet, le P50 Pro a obtenu un score de 144 attribué par le laboratoire indépendant DxOMark surpassant toute la concurrence.

Google veut recruter localement pour développer sa prochaine puce

Si nous n’avons pas encore d’informations concrètes sur les composants qui seront intégrés dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, il est pressenti qu’ils amélioreront la partie photo. En effet, pour cela, Google recrute actuellement pour travailler sur l’appareil photo, la qualité des images et leur affichage. Un message a été posté dans ce sens sur le réseau social professionnel LinkedIn pour des postes basés à San Diego. Or, on sait que la société Google a pour siège Mountain View et pas San Diego qui est la ville d’un autre géant américain : Qualcomm. Google cherchait-il à débaucher des employés du fondeur pour les récupérer dans ses équipes pouvant ainsi travailler sur le développement d’une nouvelle puce de traitement d’image ? En tous cas, il s’agit d’un appel du pied peu discret.

La prochaine puce Google Tensor porte le nom de code de « Cloudripper » et pourrait être officiellement annoncée lors du deuxième semestre 2022 avant la présentation de la série des Pixel 7. Une puce dédiée au traitement d’image pourrait encore améliorer la qualité des photos produites par les Pixel et permettrait ainsi de mieux concurrencer Samsung, Apple, Xiaomi et Huawei dans ce domaine. D’ici là, nous attendons la présentation officielle d’un modèle de milieu de gamme, le Pixel 6a dont l’annonce est attendue pour le mois de mai. Cette optimisation des photos va tenter de faire oublier les déboires des modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui peuvent avoir déçu à cause d’un lecteur d’empreinte digitale trop lent au début et de plusieurs bugs qui semblent être résolus ou en cours de résolution et qui auraient pu faire fuir certaines personnes.