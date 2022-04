Le smartphone gaming Nubia Red Magic 7 Pro est enfin disponible à l’international presque sans compromis

La marque Nubia propose la série Red Magic 7 avec le modèle classique mais aussi la version Pro. Officialisé uniquement pour le marché chinois mi-février, le Red Magic 7 Pro est enfin disponible dans d’autres pays dont la France. En voici tous les détails et son prix.

Il y a quelques semaines de cela, Nubia annonçait la commercialisation de son nouveau smartphone gaming, le Red Magic 7 Pro qui présente la particularité d’avoir une caméra sous l’écran, en façade pour une expérience la plus complète possible en matière d’affichage. En outre, afin d’offrir les meilleures performances possibles, il est équipé de la nouvelle puce Red Core 1 qui permet d’optimiser la réactivité des touches sensitives, d’améliorer les vibrations pour les rendre les plus réalistes possibles, d’aider aux effets d’éclairage dans les jeux, mais également aux effets sonores. Bien entendu, on peut compter sur la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour gérer tout le reste. Il y a jusqu’à 18 Go de mémoire vive avec la possibilité de monter jusqu’à 24 Go grâce à la fonction de RAM virtuelle. Comptez sur un espace de stockage maximum de 512 Go. Notez qu’il s’agit du premier modèle de cette gamme à intégrer la technologie de caméra sous écran que l’on peut voir sur le ZTE Axon 20, le ZTE Axon 30 et sur le Samsung Galaxy Z Fold3. Ainsi, cela permet au mobile d’offrir une expérience des plus immersives n’étant plus gênée par un poinçon ou une encoche. Le capteur frontal a une capacité de 16 mégapixels.

Des écrans extrêmement réactifs

Le smartphone Red Magic 7 Pro profite d’un écran AMOLED Full HD+ 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage de 960 Hz, très pratique pour la réactivité dans les jeux. La surface d’affichage est extrêmement grande puisque de 6,8 pouces au format 20:9 sur 10 bits. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour déverrouiller le smartphone. Le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 65 watts seulement ce qui est une petite déception étant donné que le modèle chinois peut accepter la charge à 165 watts.

Aides au refroidissement et des finitions originales presque abordables

Pour aider à l’optimisation des performances, le Red Magic 7 Pro embarque un système de refroidissement liquide ICE 8.0 couvrant l’une des plus grandes surfaces sur le marché. Le système inclut un ventilateur qui peut tourner jusqu’à 20 000 tours par minute. Un port audio jack 3,5 mm est disponible pour brancher un casque et notez la compatibilité avec le format audio DTS. La partie photo est identique aux précédents modèles, soit une configuration de 64+8+2 mégapixels au dos.

Le Red Magic 7 Pro est proposé en version 256 Go Obsidian Black à 799 € ou avec 512 Go Supernova (avec le ventilateur RGB visible) à un prix de 899 €. Notez que la marque propose des offres pour les premiers acheteurs pour une période limitée jusqu’au 27 avril 2022 sur son site Internet.