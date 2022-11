Black Friday Smartphone 2022: Les meilleures promotions du jour, jusqu'à -65% !

Le Black Friday, c'est aujourd'hui ! Les meilleures promotions sur vos smartphones favoris sont là ! Profitez de prix complètement fou sur de nombreuses références. C'est le moment pour avoir les prix les plus bas sur les iPhones, les Samsung et autres smartphones qui iront sous le sapin de Noël... ou pas !

L'iPhone 14 au meilleur prix : C'est maintenant ou jamais pour économiser plus de 150€, alors qu'il vient de sortir !

L'iPhone 14 vient de sortir mais ça n'empêche pas les marchands de vous proposer un prix complètement fou sur le dernier-né d'Apple. Ses performances, son écran et ses nouvelles fonctionnalités font craquer les fans de la marque à 1019€. Soyez plus malin et offrez vous ce bijou à seulement 864,99€, soit 154€ d'économies ! Ce smartphone bénéficie de 13% de réduction chez Rakuten auquel s'ajoute 15€ de remise immédiate avec le code BLACK15. En plus, bénéficiez d'une remise en bon d'achat de 114,40€ avec le Club R de Rakuten ! Avec ce bon d'achat, vous pourrez presque vous offrir les Air Pods d'Apple pour aller avec votre nouvel iPhone. Ne me remerciez pas pour l'astuce, c'est cadeau.

L'iPhone 13 : Le 14 est encore inaccessible ? Profitez de l'iPhone 13 à son meilleur prix !

Vous préférez encore économiser et vous offrir l'iPhone 13 neuf au prix d'un reconditionné ? Et bien, c'est possible ! Vendu normalement au prix de 909€, il est actuellement à 779,98€, auquel s'ajoute le code promotionel BLACK15 qui permet de faire passer son prix à 764,98€ soit une réduction totale de 144€. Ici encore, vous pouvez gagner 78€ en bon d'achat grâce au Club R.

Samsung Galaxy S22 : Il est à 504,99€ aujourd'hui ! Vous ne trouverez pas moins cher après.

Plutôt partisan de la marque coréenne ? Le Samsung Galaxy S22 bénéficie d'un prix de départ plus faible. Sorti à 859€, il est souvent en promotion depuis l'annonce du Galaxy S23. Mais aujourd'hui sa réduction est folle puisqu'il passe à 504,99€ au lieu de 859€ soit 354€ d'économies ! Affiché avec 39% de réduction, vous bénéficiez encore une fois du code BLACK15 pour faire baisser son prix. Vous connaissez la chanson, avec le Club R, c'est 26€ offerts en bon d'achat ici.

Samsung Galaxy S21 FE 5G : 374,91€ pour ce smartphone ultra puissant, c'est de la folie !

Encore moins cher aujourd'hui, le Samsung Galaxy S21 FE passe de 649€ à seulement 374,91€, une affaire incroyable pour ce smartphone sorti l'année dernière. Avec en prime 31,20€ en bon d'achat, bref une bonne affaire pour ce smartphone qui possède maintenant un des meilleurs rapport qualité/prix de la journée.

Xiaomi 12T Pro : Le seul smartphone avec un capteur 200 Mégapixels est déjà en promotion ! -15% de réduction !

Nous avons réalisé son test il y a peu, il vient de sortir, il est encore tout chaud, et il est déjà en promotion ! Sorti en Octobre 2022, ce smartphone avec son appareil photo révolutionnaire est déjà à un prix complètement fou chez Rakuten ! Economisez plus de 100€ sur l'achat de votre Xiaomi 12T grâce au code BLACK15. Son prix passe de 799€ à seulement 676€, aujourd'hui uniquement !