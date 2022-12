Google Pixel 7 Pro: Le meilleur smartphone photo de l'année 2022 est en promotion !

Le Google Pixel 7 Pro est sorti très récemment, en Octobre 2022. Il concurrence directement l'iPhone 14 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra. Sceptique ? Retrouvez notre prise en main du Google Pixel 7 Pro. Ce smartphone ultra premium possède de très bons avantages sur ses concurrents :

Une puce très puissante, la Google Tensor 2

Des performances photos inégalée s

s Une autonomie très solide avec sa batterie de 5000 mAh

Un prix plus faible que ses concurrents

Sacré, "Roi de la photographie" par Dxomark, il y a peu, le dernier smartphone de Google s'arrache et il est très rare de le trouver en promotion. Mais nous avons un bon plan pour vous faire économiser 50€ sur l'achat de votre smartphone et ainsi faire passer son prix de 899€ à 849€ grâce à la remise faite par Google chez Amazon. Profitez de cette offre qui se termine bientôt afin de vous faire livrer votre smartphone avant Noël !

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Trois coloris différents sont proposés pour le Pixel 7 Pro, le noir, le blanc et le vert. Il a un poids de 212 g et mesure 162.9 x 76.6 x 8.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et peut résister à l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. L'appareil accepte uniquement les cartes nano SIM + eSIM. Au niveau de l'écran, le Pixel 7 Pro, smartphone de Google, propose une dalle OLED avec une diagonale de 6,7 pouces, 3120 X 1440 px de définition et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quelle autonomie et quelles performances pour ce Pixel 7 Pro

Le portable opte pour la puce Tensor G2, épaulée par une RAM de 12 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi que d'une puce graphique ARM Mali G710. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil est livré sous Android 13. Quant à l'endurance, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 30 W ou la charge sans fil.

Quel appareil photo pour ce nouveau Google ?

Pour vos photos et vidéos, le Pixel 7 Pro embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/3.5. Le seul objectif avant avec flash possède, lui, 10 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, lisez ou éditez des clips vidéo en 4K@60 IPS. Ce mobile est doté d'un stabilisateur optique.